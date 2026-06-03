Medellín evalúa la seguridad de los eventos masivos rumbo a la Feria de las Flores

medellín

La Alcaldía de Medellín, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad, ha fortalecido las labores de prevención, inspección y control en los espacios destinados a espectáculos públicos. Esta estrategia busca mitigar factores de vulnerabilidad y garantizar de manera estricta la seguridad humana y la integridad de los asistentes a eventos masivos en la capital antioqueña.

Como resultado de estas acciones de vigilancia, las autoridades técnico-operativas han realizado el acompañamiento y la asesoría técnica a un total de 2.689 eventos públicos y privados. Asimismo, el balance incluye la inspección de parques de diversiones, tanto de carácter permanente como itinerantes, lo que se ha traducido en la expedición de 184 conceptos técnicos de seguridad indispensables para su funcionamiento legal en el territorio de la ciudad.

Más información Feid abrió la Semana Estudiantil en la Universidad de Antioquia

Dentro de los protocolos de control, el equipo de bomberos y los ingenieros del DAGRD han supervisado directamente 91 casos que involucraron el uso de efectos especiales y pirotecnia, verificando el cumplimiento de las distancias de seguridad y los planes de contingencia para evitar accidentes por quemaduras o incendios. Adicionalmente, con el fin de formalizar el sector de los espectáculos, la entidad ha acreditado formalmente a 205 empresas logísticas como operadores autorizados en reducción del riesgo.

Actualmente, el DAGRD lidera el comité interinstitucional encargado de la revisión, evaluación técnica y conceptualización de todas las actividades programadas para la Feria de las Flores 2026. Este proceso de planificación anticipada busca establecer los aforos permitidos, las rutas de evacuación y los planes de emergencia requeridos para el normal desarrollo de la festividad más importante de la ciudad.