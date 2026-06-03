Cierran centro estético en Bello por realizar procedimientos invasivos sin autorización

Bello, Antioquia

Un centro de estética ubicado en el barrio Las Cabañas, en Bello, fue cerrado por las autoridades tras evidenciarse que realizaba procedimientos invasivos sin cumplir con los requisitos legales y sanitarios exigidos para este tipo de servicios.

La medida fue adoptada durante un operativo de inspección, vigilancia y control en el norte del Valle de Aburrá, liderado por la Alcaldía de Bello, a través de las secretarías de Salud y de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con el acompañamiento de la Policía Nacional y la Personería Municipal.

Según informaron las autoridades, la intervención tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de las normas sanitarias, las condiciones de bioseguridad y la documentación requerida para la prestación de servicios de estética facial y corporal en varios establecimientos del sector.

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata Lopera, señaló que estos operativos buscan proteger la salud y la integridad de los ciudadanos frente a prácticas que puedan representar riesgos.

“Se verifican las condiciones higiénicas, sanitarias y locativas, y se verifica si se realizan procedimientos invasivos y se encuentran habilitados ante la secretaría de salud departamental e inscritos ante la secretaría de salud municipal. La salud pública es vital para nosotros”, explicó el secretario de Seguridad.

Detalles del operativo

Durante la jornada, las autoridades detectaron que uno de los centros inspeccionados realizaba procedimientos invasivos sin contar con las condiciones exigidas por la normativa vigente, por lo que ordenaron la suspensión de sus actividades y el cierre del lugar.

Además, otro establecimiento que presuntamente estaría ofreciendo este tipo de intervenciones fue citado por las autoridades. Sin embargo, al momento de la visita el local se encontraba cerrado, por lo que continuará el proceso de verificación correspondiente.

La Alcaldía de Bello anunció que continuará desarrollando este tipo de controles en diferentes sectores del municipio con el fin de promover el cumplimiento de la ley y fortalecer las medidas de protección de la salud pública.