En un gobierno de De la Espriella la oposición tendrá garantías: senador electo Germán Rodríguez
En un gobierno de De la Espriella, la oposición tendrá garantías: senador electo Germán Rodríguez
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...