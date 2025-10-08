Manifestación Pro-palestina terminó con una pelea entre funcionarios de la alcaldía y varios civiles

Medellín

La manifestación Pro-palestina que se había convocado en Medellín terminó con algunos incidentes entre los participantes y algunos funcionarios de la alcaldía. La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UDMO) intervino para hacer dispersar la marcha.

La manifestación arrancó un poco después de las 4 de la tarde desde la sede de la universidad Politécnico Jaime Isaza Cadavid, subió por la calle 10 y a la altura del parque de El Poblado un grupo de personas vestidas de negro y con el rostro cubierto colgaron las imágenes del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu y el presidente de Estados Unidos Donald Trump en un semáforo y luego les prendieron fuego. Luego la caminata siguió hasta por la Av. El Poblado hasta el CC Oviedo con alrededor de 400 personas.

#ATENCIÓN| Algunos manifestantes Pro-palestina quemaron las fotos de los presidentes de Estados Unidos e Israel en la calle 10 a la altura del Parque de El Poblado, sur de Medellín.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/aUvw5icP9s — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 7, 2025

Durante el recorrido lanzaron pintura al CAI del Parque de El Poblado y pintaron grafitis en las paredes de algunos locales comerciales. El más pintado fue un restaurante de una reconocida empresa multinacional donde pintaron la fachada de vidrio y lanzaron pinturas. En ese momento el restaurante tenía comensales, entre ellos niños, lo que generó zozobra entre los clientes.

La situación se complicó luego de que la marcha regresara a la Av. El Poblado; allí un grupo de personas civiles se enfrentó a golpes con contratistas de la Secretaría de Seguridad y que integran el grupo de Seguridad y Control de la alcaldía de Medellín. Uno de los manifestantes quedó con heridas en el rostro por los golpes que le propinaron varios contratistas, como quedó referenciado en un video grabado por Caracol Radio.

#ATENCIÓN| La manifestación pro-palestina en Medellín terminó con enfrentamientos entre algunos participantes de la marcha y el UNDMO. https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/oVeqqRh3TC — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 8, 2025

Ante esta alteración al orden público, la UDMO tuvo que intervenir para replegar la marcha, que siguió hasta el parque del Poblado y ahí tomaron de nuevo la calle 10 y terminó donde empezó, es decir, el Politécnico, cerca de las 8 p.m.

La alcaldía de Medellín, a través del secretario de seguridad Manuel Villa, informó que algunos funcionarios de ese despacho también fueron agredidos por algunos manifestantes. “Que no se equivoquen quienes creen que en Medellín van a desafiar la autoridad, el orden y la legalidad. Con nuestros gestores de seguridad hemos impedido actos de vandalismo y afectaciones a la integridad y propiedad de las personas. Incluso, en contra de agresiones contra personal de nuestra secretaría”.