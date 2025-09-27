Tabla de posiciones de la Liga colombiana 2025: Así quedó tras derrota de Bucaramanga con Fortaleza

Comenzó la fecha 13 de la Liga colombiana. El campeonato sigue su desarrollo, cada vez más cerca del fin del todos contra todos, pactado para inicios de noviembre. Los equipos aprietan en su lucha por meterse en el grupo de los ocho y lograr la clasificación.

Vale la pena mencionar que Independiente Medellín y Águilas Doradas tienen un partido menos, por el aplazamiento del juego que tuvo que haberse disputado correspondiente a la fecha 11 en el estadio Alberto Grisales.

Once Caldas 5-2 Boyacá Chicó

El equipo Blanco se sacudió de la eliminación en Copa Sudamericana a manos de Independiente del Valle de Ecuador y se desquitó con el equipo de Tunja. Goleada en el Palogrande, con anotaciones de Kevin Cuesta (17′),Robert Mejía (45′),Jairo Molina (47′ autogol),Jefry Zapata (64′) y Mateo Zuleta (77′). Descontó para la visita Jairo Molina (53′ y 71′), mientras que se quedó con uno menos con la expulsión de Andrés Aedo (87′).

Once Caldas llegó a 16 unidades en el campeonato y se ubica parcialmente en el puesto 10. Chicó, por su parte, es penúltimo con apenas 11 unidades y con un panorama complicado para clasificar.

Fortaleza 2-1 Bucaramanga

Tras un primer tiempo sin emociones, en el segundo tiempo llegaron los goles. Empezó abriendo el marcador el cuadro bogotano con la anotación de Andrés Arroyo al 48′, mientras que Neyder Moreno, con un remate desde fuera del área, empató al 60′. Pero le faltaba una emoción más al juego, que llegó gracias a la anotación de Andrés Amaya (79′), con el que se concretó la victoria.

Ambos equipos quedan con 24 puntos, pero el cuadro Leopardo saca una diferencia de 6 goles en este ítem.

Otros partidos de la jornada:

Sábado 27 de septiembre

- Pereira vs. Unión Magdalena

- Alianza vs. Llaneros

- Tolima vs. DIM

- Nacional vs. Millonarios

Domingo 28 de septiembre

- América vs. Envigado

- Águilas vs. Cali

- Santa Fe vs. La Equidad

- Junior vs. Pasto

Así va la tabla de posiciones