🔴 Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO HOY: Transmisión del clásico por fecha 13 de Liga

¡Partidazo por la fecha 13 de la Liga colombiana! <b>Nacional y Millonarios </b>se vuelven a ver las caras en este clásico, en el que llegan con realidades distintas. El Verdolaga, a la espera de su nuevo entrenador, marcha en la sexta casilla con 20 unidades. Por su parte, los Embajadores están fuera del<b> grupo de los ocho (13°) con 14 unidades.</b>En el equipo antioqueño, siguen sin estar disponibles <b>Joan Castro, Matheus Uribe, César Haydar y Juan Manuel Zapata, </b>todos por lesión. Por su parte, tampoco estará Simón García, convocado con la Selección Colombia Sub-20 para el Mundial.En Millonarios, la baja más sensible es la de Jorge Arias, quien se acumuló de amarillas y pagará fecha de sanción. Si bien la convocatoria de Carlos Sarabia a la sub-20 lo habilitaba, el técnico Hernán Torres optó por contar con Sergio Mosquera. <b>Danovis Banguero y Alex Castro siguen sin estar disponibles por lesión.</b>