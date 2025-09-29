🔴Junior vs. Pasto por la fecha 13 de la Liga Colombiana: siga EN VIVO la transmisión

En el cierre de la fecha 13 de la Liga Colombiana se enfrentan <b>Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto </b>en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Se da un duelo de dos equipos con presentes muy diferentes, al equipo local un triunfo lo pondría como líder del campeonato.‘Los tiburones’ vienen de empatar 2-2 ante Independiente Medellín en un espectacular compromiso en el Atanasio Girardot, sumando así dos empates consecutivos. De momento e<b>stán en la quinta posición de la tabla con 22 y todo se presta para que regresen al liderato</b>, si logran la victoria el triunfo.Por su parte, <b>Deportivo Pasto tienen todos los líos posibles en su equipo</b>. En lo deportivo son coleros del campeonato con solo 10 unidades, vienen de perder 2-0 ante América de Cali en condición de local por el compromiso reprogramado de la fecha 3.El equipo volcánico también vive un escándalo por cuenta de un <b>posible caso de apuestas deportivas, que anunció el presidente del club,</b> <b>Óscar Casabó</b>. A lo que los jugadores respondieron que se mostraran las pruebas de dichas acusaciones.