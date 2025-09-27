Pereira vs. Unión Magdalena EN VIVO: siga la transmisión del partido de Liga Colombiana 2025

La jornada sabatina del fútbol colombiano inicia con el duelo entre Deportivo Pereira y Unión Magdalena, válido por la fecha 13 de la Liga Colombiana 2025.

VEA ACÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA COLOMBIANA

Aunque ambos equipos están por fuera del grupo de los ocho, la principal tarea para el cuadro samario pasa por ganar y con ello abonar terreno en el descenso, clasificación en la que es colero y, de mantenerse así, caerá a segunda división para el próximo año.

ASÍ ESTÁ LA TABLA DEL DESCENSO EN COLOMBIA

Siga EN VIVO el partido Pereira vs. Unión Magdalena