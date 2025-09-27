Pereira vs. Unión Magdalena EN VIVO: siga la transmisión del partido de Liga Colombiana 2025
El Ciclón debe sumar de a tres para seguir peleando por la salvación.
La jornada sabatina del fútbol colombiano inicia con el duelo entre Deportivo Pereira y Unión Magdalena, válido por la fecha 13 de la Liga Colombiana 2025.
VEA ACÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA COLOMBIANA
Aunque ambos equipos están por fuera del grupo de los ocho, la principal tarea para el cuadro samario pasa por ganar y con ello abonar terreno en el descenso, clasificación en la que es colero y, de mantenerse así, caerá a segunda división para el próximo año.
ASÍ ESTÁ LA TABLA DEL DESCENSO EN COLOMBIA
Siga EN VIVO el partido Pereira vs. Unión Magdalena
Falta de Nicolás Ramos (Unión Magdalena).
Merheg Enciso (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la banda derecha.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jannenson Sarmiento (Unión Magdalena).
Juan Ríos (Deportivo Pereira) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Jannenson Sarmiento (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Ríos (Deportivo Pereira).
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Nicolás Ramos.
Decisión del VAR: Gol Deportivo Pereira 1-1 Unión Magdalena (Héctor Urrego).
¡Gooooool! Deportivo Pereira 1, Unión Magdalena 1. Héctor Urrego (Unión Magdalena) remate con la izquierda desde muy cerca al centro de la portería.El gol ha subido al marcador tras la revisión del VAR
Remate parado a la escuadra izquierda. Nicolás Ramos (Unión Magdalena) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Corner,Unión Magdalena. Corner cometido por Edwin Velasco.
Corner,Unión Magdalena. Corner cometido por Edwin Velasco.
Ricardo Márquez (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Jhon Largacha (Deportivo Pereira).
Falta de Juan Ríos (Deportivo Pereira).
Cristian Iguarán (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Ríos (Deportivo Pereira).
Juan Tello (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate parado por bajo a la izquierda. Freddy Molina (Unión Magdalena) remate con la derecha desde más de 30 metros. Asistencia de Jhon Lerma.
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por José Mercado.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Deportivo Pereira).
Remate fallado por Ricardo Márquez (Unión Magdalena) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Fabián Cantillo tras un contraataque.
Salvador Ichazo (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Héctor Urrego (Unión Magdalena).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ricardo Márquez (Unión Magdalena) remate con la derecha desde fuera del área.
Falta de José Moya (Deportivo Pereira).
Ricardo Márquez (Unión Magdalena) ha recibido una falta en campo contrario.
Fuera de juego, Deportivo Pereira. José Moya intentó un pase en profundidad pero Juan Ríos estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Jhon Largacha (Deportivo Pereira) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Darwin Quintero.
Remate fallado por Edwin Velasco (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde más 30 metros desde la banda izquierda el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Juan Ríos.
Falta de Fabián Cantillo (Unión Magdalena).
José Moya (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Juego peligroso de Kelvin Osorio (Deportivo Pereira).
Fabián Cantillo (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Ricardo Márquez (Unión Magdalena).
Fabián Cantillo (Unión Magdalena) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Merheg Enciso (Deportivo Pereira).
¡Gooooool! Deportivo Pereira 1, Unión Magdalena 0. Jhon Largacha (Deportivo Pereira) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Yúber Quiñones con un centro al área.
Remate rechazado de Merheg Enciso (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Yúber Quiñones.
Joaquín Mattalia (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Edwin Velasco (Deportivo Pereira).
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Nicolás Ramos.
Nicolás Ramos (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Merheg Enciso (Deportivo Pereira).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento