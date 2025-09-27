🔴 EN VIVO Fortaleza vs. Bucaramanga, duelo por la zona alta de la tabla: siga acá la transmisión
El equipo Leopardo podría quedar muy cerca de lograr su clasificación.
Atlético Bucaramanga se encuentra ante una gran posibilidad de quedar al borde de la clasificación. Visita a Fortaleza, en Techo, en la continuidad de la fecha 13 de la Liga colombiana.
El equipo de Leonel Álvarez encara este juego ubicado en el primer puesto con 24 puntos y, de ganar, llegará a 27. Los bogotanos, por su parte, son cuartos de certamen con 21 unidades y un triunfo les permitirá alcanzar la línea del Leopardo.
El último enfrentamiento entre ambos equipos terminó con victoria por 4-0 para los santandereanos. De hecho, de los más recientes 7 juegos, en cinco hubo victoria para Bucaramanga.
Remate fallado por Neyder Moreno (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha.
Remate fallado por Neyder Moreno (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Kevin Londoño.
Fuera de juego, Fortaleza CEIF. Sebastián Valencia intentó un pase en profundidad pero Jonathan Marulanda estaba en posición de fuera de juego.
Carlos Henao (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Andrés Ricaurte (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Carlos Henao (Atlético Bucaramanga).
Kevin Balanta (Fortaleza CEIF) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Fuera de juego, Atlético Bucaramanga. Kevin Londoño intentó un pase en profundidad pero Neyder Moreno estaba en posición de fuera de juego.
¡Gooooool! Fortaleza CEIF 1, Atlético Bucaramanga 1. Neyder Moreno (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Carlos de Las Salas tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Sebastián Valencia.
Remate fallado por Carlos de Las Salas (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Kevin Balanta.
Corner,Fortaleza CEIF. Corner cometido por Jefferson Mena.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jefferson Mena (Atlético Bucaramanga).
Remate fallado por Jonathan Marulanda (Fortaleza CEIF) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Jonathan Marulanda (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Carlos Henao (Atlético Bucaramanga).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Sebastián Valencia (Fortaleza CEIF) remate con la izquierda desde mas de 30 metros. Asistencia de Jonathan Marulanda.
Remate fallado por Jonathan Marulanda (Fortaleza CEIF) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Sebastián Valencia con un centro al área tras botar una falta.
Kevin Balanta (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Neyder Moreno (Atlético Bucaramanga).
¡Gooooool! Fortaleza CEIF 1, Atlético Bucaramanga 0. Andrés Arroyo (Fortaleza CEIF) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Kelvin Flórez tras un contraataque.
Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) remata al larguero, remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kevin Londoño con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Yesid Díaz.
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Aldair Gutiérrez sustituyendo a Bayron Duarte.
Empieza segunda parte Fortaleza CEIF 0, Atlético Bucaramanga 0.
Final primera parte, Fortaleza CEIF 0, Atlético Bucaramanga 0.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Andrés Ricaurte (Fortaleza CEIF) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Kelvin Flórez.
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Falta de Faber Gil (Atlético Bucaramanga).
Sebastián Valencia (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Neyder Moreno (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha muy escorado desde la derecha que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Sebastián Valencia.
Carlos Henao (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhonier Salas (Fortaleza CEIF).
Remate rechazado de Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Faber Gil.
Neyder Moreno (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Kevin Balanta (Fortaleza CEIF).
Remate fallado por Jefferson Mena (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde la banda derecha sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Bayron Duarte.
Bayron Duarte (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Bayron Duarte (Atlético Bucaramanga).
Sebastián Valencia (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área.
Fuera de juego, Atlético Bucaramanga. Kevin Londoño intentó un pase en profundidad pero Jefferson Mena estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Andrés Ricaurte.
Remate rechazado de Carlos Henao (Atlético Bucaramanga) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Kevin Londoño con un centro al área.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Luis Escorcia.
Remate fallado por Jefferson Mena (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Neyder Moreno tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Andrés Ricaurte.
Falta de Gustavo Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Kelvin Flórez (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en campo contrario.
Mano de Jonathan Marulanda (Fortaleza CEIF).
Fuera de juego, Fortaleza CEIF. Kevin Balanta intentó un pase en profundidad pero Kelvin Flórez estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Neyder Moreno.
Sebastián Valencia (Fortaleza CEIF) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Faber Gil (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Sebastián Valencia (Fortaleza CEIF).
Remate fallado por Kevin Londoño (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Neyder Moreno tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Jonathan Marulanda.
Faber Gil (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Sebastián Valencia (Fortaleza CEIF).
Corner,Fortaleza CEIF. Corner cometido por Neyder Moreno.
Remate rechazado de Sebastián Valencia (Fortaleza CEIF) remate con la izquierda desde fuera del área.
Falta de Neyder Moreno (Atlético Bucaramanga).
Luis Escorcia (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Kevin Londoño (Atlético Bucaramanga).
Yesid Díaz (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Carlos de Las Salas (Atlético Bucaramanga).
Kelvin Flórez (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Andrés Ricaurte (Fortaleza CEIF) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Luis Escorcia.
Bayron Duarte (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Andrés Arroyo (Fortaleza CEIF).
Mano de Kevin Londoño (Atlético Bucaramanga).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento