🔴 EN VIVO Fortaleza vs. Bucaramanga, duelo por la zona alta de la tabla: siga acá la transmisión

Atlético Bucaramanga se encuentra ante una gran posibilidad de quedar al borde de la clasificación. Visita a Fortaleza, en Techo, en la continuidad de la fecha 13 de la Liga colombiana.

El equipo de Leonel Álvarez encara este juego ubicado en el primer puesto con 24 puntos y, de ganar, llegará a 27. Los bogotanos, por su parte, son cuartos de certamen con 21 unidades y un triunfo les permitirá alcanzar la línea del Leopardo.

El último enfrentamiento entre ambos equipos terminó con victoria por 4-0 para los santandereanos. De hecho, de los más recientes 7 juegos, en cinco hubo victoria para Bucaramanga.

Siga acá EN VIVO la transmisión del partido