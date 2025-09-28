EN VIVO | América vs. Envigado por fecha 13 de Liga Colombiana: siga ACÁ el minuto a minuto

América de Cali vs. Enviado abre la jornada dominical de la fecha 13 de la Liga Colombiana, el partido se llevará a cabo en el estadio Pascual Guerrero a partir de las 2:00 de la tarde. Un duelo en donde ninguno quiere ceder los tres puntos.

El Escarlata llega a este compromiso tras sumar su segunda victoria consecutiva en los últimos cinco partidos. Sin embargo, aún permanece fuera de la zona de clasificación, aunque un triunfo en casa le permitiría escalar posiciones y acercarse al grupo de los ocho.

Por su parte, Envigado también necesita los tres puntos para aproximarse a los puestos de clasificación; de perder, se alejaría y quedaría dependiendo de los resultados de otros equipos.

