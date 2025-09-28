EN VIVO | América vs. Envigado por fecha 13 de Liga Colombiana: siga ACÁ el minuto a minuto
El equipo local va en búsqueda de la victoria en su casa para poder ascender en la tabla.
América de Cali vs. Enviado abre la jornada dominical de la fecha 13 de la Liga Colombiana, el partido se llevará a cabo en el estadio Pascual Guerrero a partir de las 2:00 de la tarde. Un duelo en donde ninguno quiere ceder los tres puntos.
El Escarlata llega a este compromiso tras sumar su segunda victoria consecutiva en los últimos cinco partidos. Sin embargo, aún permanece fuera de la zona de clasificación, aunque un triunfo en casa le permitiría escalar posiciones y acercarse al grupo de los ocho.
Por su parte, Envigado también necesita los tres puntos para aproximarse a los puestos de clasificación; de perder, se alejaría y quedaría dependiendo de los resultados de otros equipos.
Siga acá el minuto a minuto del partido entre América de Cali vs. Envigado
Remate fallado por Jhon Gamboa (Envigado) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Bleiner Agrón.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (América de Cali).
Joel Graterol (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhon Gamboa (Envigado).
Falta de Rafael Carrascal (América de Cali).
Tomás Soto (Envigado) ha recibido una falta en campo contrario.
Jan Lucumí (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Dairon Valencia (Envigado).
Falta de Rafael Carrascal (América de Cali).
Falta de Neymar Uribe (Envigado).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Rafael Carrascal (América de Cali) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
Remate fallado por Frey Berrio (Envigado) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Remate fallado por Dairon Valencia (Envigado) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Luis Díaz con un centro al área tras un contraataque.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Juan Montoya.
Remate fallado por Daniel Bocanegra (América de Cali) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jan Lucumí con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Neymar Uribe.
Remate fallado por Luis Díaz (Envigado) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Dairon Valencia con un centro al área.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Josen Escobar (América de Cali) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Cristian Barrios.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Frey Berrio.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Bleiner Agrón.
Remate rechazado de Luis Ramos (América de Cali) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Daniel Bocanegra.
Corner,Envigado. Corner cometido por Jean Pestaña.
Remate fallado por Luis Díaz (Envigado) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Edison López.
Remate fallado por Jan Lucumí (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jean Pestaña.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Tomás Soto (Envigado) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Frey Berrio.
Jean Pestaña (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Luis Díaz (Envigado).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento