🔴 EN VIVO | Once Caldas vs. Boyacá Chicó: siga acá el partido por la fecha 13 de la Liga colombiana
El equipo de Manizales busca reponerse de la eliminación en Sudamericana.
Once Caldas busca reponerse del golpe anímico que supuso la eliminación de la Copa Sudamericana. Para eso, deberá sumar de a tres puntos frente a Boyacá Chicó si quiere seguir con opciones de avanzar a cuadrangulares del campeonato.
El equipo de Manizales se ubica en el puesto 14 de la tabla con 13 unidades a 4 unidades del octavo lugar. Chicó, por su parte, se encuentra en la casilla 18 con 11 puntos y no sabe qué es ganar desde hace 3 juegos.
El historial más reciente entre ambos equipos data del juego en Tunja que terminó 0-0. Los últimos dos triunfos que figuran fueron para el conjunto Blanco.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento