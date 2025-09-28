EN VIVO | Águilas Doradas vs. Deportivo Cali por la fecha 13 de la Liga Colombiana: sígalo ACÁ

En la jornada dominical del fútbol colombiano se enfrentan Águilas Doradas y Cali en el estadio Alberto Grisales por la jornada 13 de la Liga Colombiana. Es un duelo en el que los locales quieren sumar de tres para salir del fondo de la tabla y los caleños aspirar al triunfo que les permita regresar al grupo de los ocho.

Los de Alberto Gamero llegan a este compromiso tras haber goleado 4-0 a Equidad como visitantes y están agarrando confianza con el objetivo de asegurar un cupo en los cuadrangulares del Clausura.

💚Instalados y preparados para el reto en Rionegro 💪#VamosCali pic.twitter.com/gDtolXYA5h — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) September 28, 2025

El equipo local ha tenido un mal inicio de temporada. Se ubica decimoséptimo con solo 11 unidades, resultado de cinco empates, cinco derrotas y solo un triunfo, que se dio en la jornada anterior, cuando visitó a Llaneros con triunfo de 1-0 con anotación de Jorge Obregón.

