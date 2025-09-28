🔴 Santa Fe vs. Equidad EN VIVO en fecha 13 de Liga Colombiana 2025: siga acá la transmisión gratis

Independiente Santa Fe recibe a Equidad en el estadio El Campín de Bogotá, por la fecha 13 de la Liga Colombiana. El equipo local, que está en la defensa del título, quiere ir por un triunfo que le permita ingresar al grupo de los ocho y con ello estar presente en los próximos cuadrangulares.

Este será el primer partido de los cardenales sin Jorge Bava, quien renunció a su cargo el miércoles pasado, luego del triunfo ante Medellín por Copa Colombia. Como entrenador encargado asumió Francisco ‘Pacho’ López, quien ya ha asumido en varias ocasiones.

¿Hoy? Cita en El Campín. 💪🏟️ pic.twitter.com/7W9Xuu14mW — Club Deportivo La Equidad (@Equidadfutbol) September 28, 2025

Santa Fe llega a este partido tras haber ganado en el Atanasio 2-1 ante Medellín, con el regreso al gol por parte de Hugo Rodallega, quien estuvo dos meses ausente de las canchas por lesión.

En la Liga Colombiana, los cardenales visitaron en la jornada anterior a Pasto y rescataron un empate 1-1 sobre el final del compromiso. En ese momento son décimos con 17 unidades, si ganan estarían dentro de los ocho primeros del campeonato.

Por su parte, Equidad no ha tenido un buen inicio en este segundo semestre del año. Se ubican en la parte baja de la tabla de posiciones con solo 11 puntos de 36 posibles, su compromiso más reciente fue ante Deportivo Cali, en el que perdieron 4-0, llegan acumulando cinco partidos poder ganar.

