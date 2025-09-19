Precandidatos presidenciales plantean salidas tras la descertificación antidrogas de EE. UU.

Bucaramanga

Durante el Congreso Internacional de Seguridad Privada en Colombia, Ecos 2025, algunos candidatos presidenciales estuvieron en Bucaramanga para participar en un foro sobre los retos que tiene el país en temas de seguridad.

Paralelo a ello en esta oportunidad los aspirantes plantearon salidas tras la descertificación antidrogas de Estados Unidos.

La medida de Washington, motivada por el alza en cultivos de coca y la percepción de insuficiente avance en la lucha contra las redes de narcotráfico, abrió una ventana de presión internacional sobre la estrategia colombiana y llevó a los aspirantes presidenciales a despejar dudas sobre cómo recuperar la confianza bilateral.

La senadora y precandidata María Fernanda Cabal reaccionó con dureza política y tono combativo.

Vinculó la pérdida de confianza internacional con lo que describió como una política interna que en su opinión “arrodilló el Estado de derecho y privilegió narrativas” por encima de la acción efectiva contra los grupos armados que controlan cultivos y rutas.

Cabal defendió la erradicación forzosa y la fumigación focalizada como ejes no negociables de su propuesta antidrogas y abogó por el apoyo “estratégico” de países con experiencia militar y contra insurgencia, citando a Israel como ejemplo de cooperación para operaciones precisas contra cabecillas.

“La erradicación forzosa y la fumigación. Aquí los necesitamos persiguiendo a los ”Mordiscos" y a todas estas porquerías llenos de dinero".

El precandidato Juan Manuel Galán planteó un enfoque más técnico y operativo.

Aceptó la necesidad de erradicación, defendió que la prioridad debe ser incautar cargamentos y la persecución de las finanzas criminales.

Propuso ampliar operaciones navales como la “Estrategia Orión” en el Caribe y sincronizarlas con capacidades de interdicción aéreas y de inteligencia estadounidense para incrementar la tasa de interceptación de embarques.

“Tenemos que darle en el corazón a las organizaciones criminales que son sus finanzas”, afirmó.

📍 Desde el Congreso de @EcosSeguridadCo reitero una convicción: la seguridad debe estar por encima de la ideología.



En su lugar el exministro de Hacienda y precandidato Mauricio Cárdenas propuso que se combine la gestión diplomática en Washington y coordinación regional con Ecuador, para obtener recursos y tecnología de punta.

Como drones, sensores, sistemas de monitoreo y una erradicación forzosa cuando sea necesaria.

Cárdenas enfatizó además la necesidad de reasignar presupuesto hacia defensa y seguridad, dar soporte jurídico a las fuerzas públicas y priorizar la lucha contra el microtráfico y la extorsión en zonas urbanas.

“Con Mauricio Cárdenas presidente no más extorsión en Colombia”, aseguró, proponiendo incluso reconocimiento facial y mayor pie de fuerza en puntos críticos.

Los tres precandidatos compartieron un diagnóstico en el cambio de ritmo y mayores resultados para recuperar la certificación y la cooperación bilateral.

Sin embargo hay diferencias sobre los métodos.

Cabal prioriza la erradicación forzosa y la fumigación y apuesta por alianzas militares duras y diplomacia con gobiernos afines.

Para Estados Unidos la descertificación es tanto una sanción simbólica como una llamada de atención con posibles consecuencias en cooperación y financiación.