Se acaba la erradicación forzada de cultivos ilícitos como ordenó el Presidente Petro: Benedetti

Mucho se ha hablado sobre el futuro de la aspersión aérea en Colombia, ante la petición del presidente Gustavo Petro a la Corte Constitucional, de reconsiderar el uso del glifosato en las zonas donde no dejan trabajar a los militares en la lucha contra el narcotráfico, los cultivos ilícitos y la minería ilegal.

Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti confirmó que “la orden del presidente Gustavo Petro de detener la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca, se cumplirá de forma inmediata”.

El jefe de cartera del Interior ratificó que “Estados Unidos no pone ni un solo muerto en la lucha contra el narcotráfico”, pues el gobierno Petro considera que la política antidrogas de Donald Trump es un “fracaso” y el uso de aspersión aérea no le genere ni un solo logro.

De esta manera, el gobierno Petro le puso fin al uso de glifosato para cultivos ilícitos, sabiendo que fue una política de campaña que prometió cumplir durante su administración; y ratificó en que continuará implementando su politica contra las drogas a pesa de la descertificación de Estados Unidos.

¿Se acerca una reunión entre Petro y Trump?

Aunque el presidente Gustavo Petro viajará la próxima semana a Nueva York a una reunión de la ONU, aún no se ha hablado de un acercamiento entre los dos presidentes, tras el llamado que le hizo Gustavo Petro a venir a Colombia y a hablar con cifras sobre la descertificacion.

Sobre el tema, el ministro Benedetti ratificó en que el llamado de Petro a Trump es a “hablar con los que realmente saben sobre la lucha del narcotráfico y no dejarse llevar por algunas opiniones de la derecha que tienen cercanías con él paramilitarismo”.