Gustavo Petro denuncia complot judicial en su contra y robo de glifosato: “Lo llevaré a la ONU”

Gustavo Petro visita Bucaramanga para entregar nuevo edificio del Instituto de Lenguas en la UIS

Bucaramanga

A su paso por la capital santandereana para la entrega del nuevo edificio del Instituto de Lenguas en la Universidad Industrial de Santander, el presidente Gustavo Petro lanzó duras denuncias sobre lo que calificó como un “complot judicial en su contra” que, según dijo, se estaría gestando incluso desde Estados Unidos.

“Una persona norteamericana ha llegado a hacer una reunión con Cabal, Cuenca, Leyva y Uribe para ver cómo se arma un proceso judicial mío en Estados Unidos, yo que ni siquiera voy a ese país”, aseguró el mandatario, al advertir que este caso será expuesto en su intervención en la ONU.

El presidente @petrogustavo dijo que irá a Estados Unidos a las Naciones Unidas. Afirmó que un informante del país norteamericano le aseguró que "Cabal, Leyva y Uribe arman un proceso judicial", por una supuesta conspiración de él contra EE.UU.

El jefe de Estado también denunció irregularidades en la erradicación forzada de cultivos ilícitos.

Afirmó que “20.000 ó 30.000 hectáreas no se erradicaron porque se robaron el glifosato donado por los Estados Unidos” y que incluso se maquillaron cifras oficiales.

“Mientras se radicaban 130.000 hectáreas, se sembraban 100.000 más, fue una estafa al pueblo colombiano”.

En tono crítico Petro arremetió contra los dirigentes que respaldan las políticas antidrogas de Washington.

“Aquí no pienso que el Ejército ni la Policía serán cipayos, pero sí hay políticos cipayos que le ayudan al gobierno de Estados Unidos equivocado, porque piensan que la erradicación forzosa es la solución. Eso solo ha generado muertos en Colombia”.

El presidente también advirtió que la llamada “guerra contra las drogas” ha sido un fracaso para la región.

“Durante 50 años han muerto un millón de latinoamericanos por esta guerra mal planteada, y ahora en Estados Unidos mueren 100.000 cada año por fentanilo. En 10 años será otro millón de muertos allá, mientras aquí ya vivimos esa tragedia”.

Petro hizo un llamado a repensar el modelo de país frente a las transiciones energéticas y la educación en nuevas tecnologías.

“Si Ecopetrol no se transforma rápido hacia energías limpias, se nos va a quebrar. Debemos convertirla en ecoenergía, la mayor exportadora de Colombia en energías limpias”, dijo.

También resaltó la necesidad de fortalecer la enseñanza de matemáticas e inteligencia artificial en el sistema educativo.

Finalmente en medio de su reflexión el mandatario advirtió sobre la “insensibilidad internacional” frente a conflictos como el de Gaza.

“Si la humanidad deja que se asesinen 20.000 ó 30.000 niños por bombas en Palestina, eso también podrá suceder en Bogotá, en Caracas, Río de Janeiro, en África o Ásia. Lo que está en riesgo ya no es una clase social, es toda la humanidad”.