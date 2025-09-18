Consejo de Estado rechaza recusación del alcalde de Bucaramanga; ahora sí se va

Bucaramanga

El Consejo de Estado, a través de la Sección Quinta, resolvió rechazar la recusación formulada por el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, en contra de los magistrados que integran dicha corporación. Así lo determinó el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.

En el fallo, también se desestimó la solicitud de nulidad procesal presentada por el mandatario local. “Se rechaza de plano la solicitud de nulidad procesal elevada por el demandado”, señala la decisión.

De igual forma, el despacho aceptó la renuncia del abogado Humberto Antonio Sierra Porto, quien actuaba como apoderado judicial de Beltrán Martínez.

Lea también: VIDEO | Atraco a mano armada en Bucaramanga: motoladrones robaron a comerciante en zona industrial

La providencia fue enfática en advertir que contra esta decisión no procede recurso alguno y recordó al alcalde las disposiciones del artículo 295 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En ese sentido, se le previno sobre las consecuencias de la presentación de peticiones improcedentes en el marco del proceso de nulidad electoral que se adelanta en su contra.

De esta forma ahora sí Jaime Andrés Beltrán deberá abandonar el cargo de alcalde de Bucaramanga y quedará por definirse si podrá ser candidato en las próximas elecciones atípicas.