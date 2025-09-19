El ministro de defensa reiteró que no hay cese al fuego con el Clan del Golfo

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que la orden de la cartera es continuar la ofensiva contra todos los grupos armados organizados, incluido el Clan del Golfo, por lo que no hay ningún cese al fuego, ni suspensión de operaciones militares. A su vez, hay observadores militares y policiales de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para monitorear cuál es el cumplimiento de los acuerdos que ha definido el Gobierno Nacional. “Por parte de nosotros es actuar con total contundencia, porque eso es lo que dice la Constitución Política de Colombia” agregó el Ministro.

Durante el congreso de Colfecar, gremio de transportadores de carga, se ha expuesto como principales afectaciones al sector los bloqueos y la inseguridad en las vías. Ante esto, el Ministro dijo que ya han dispuesto tres grupos de caballería ligera que están desplegados en todo el territorio nacional, enfocados principalmente en las áreas críticas, y de igual manera han dispuesto tecnología para la protección de seguridad de los conductores.

“Entendemos la preocupación que hay desde el gremio, por lo que no escatimaremos ningún esfuerzo por seguirlos protegiendo y garantizar que las arterias que le llevan los alimentos en Colombia sigan funcionando como debe ser. Tenemos conocimiento que hay algunos sectores que ha sido necesario tomar medidas excepcionales para garantizar la seguridad, como es por ejemplo el área que comunica Medellín y Quibdó o Pereira y Quibdó, y por ello se ha acompañado a los transportadores para que las 24 horas del día funcione adecuadamente el transporte” dijo el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El jefe de esta cartera finalizó diciendo que: “El 74.4% de la población tiene una percepción favorable de la fuerza pública, aumentó un 2%. Eso significa que hay confianza en lo que estamos haciendo nosotros como fuerza pública. Yo solamente puedo decir que trabajaré como ministro de defensa, entregando absolutamente todo, hasta el último día, como si fuera el primer día”.