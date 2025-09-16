El jueves el Consejo de Estado decide aclaraciones de fallo que tumbó elección del Jaime A. Beltrán

Bucaramanga

Este jueves 18 de septiembre a las 9:00 a.m. la Sección Quinta del Consejo de Estado entrará a resolver, mediante auto, las aclaraciones presentadas al fallo de segunda instancia que anuló la elección del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez.

Los recursos fueron interpuestos tanto por el apoderado del mandatario, el abogado Humberto Sierra Porto, como por el representante del demandante, Edgar Solier Millares, quienes coinciden en solicitar que se precise si la nulidad tiene efectos retroactivos o a futuro.

Casi un mes después de que la Sala tumbara la elección de Beltrán Martínez, el alcalde continúa en el cargo; mientras la Registraduría Nacional en cabeza de Hernán Penagos asegura que ya está todo listo para convocar elecciones atípicas.

Sin embargo el calendario electoral depende de que el expediente quede en firme, es decir, sin aclaraciones pendientes.

De ser así el Tribunal Administrativo de Santander sería notificado en cuestión de días y seguido a eso el gobernador de Santander Juvenal Díaz Mateus debería decretar la vacancia absoluta en la alcaldía de Bucaramanga, encargar un alcalde interino y convocar a comicios que podrían celebrarse en los próximos dos meses.

En diálogo con Caracol Radio el abogado especialista en derecho administrativo y constitucional, Carlos Alfaro, explicó que aunque las aclaraciones no revierten el sentido del fallo, sí resultan claves para determinar si Beltrán Martínez podría aspirar nuevamente en las elecciones atípicas.

“El Consejo de Estado deberá precisar si la nulidad tiene efectos hacia el pasado o hacia el futuro. Eso definiría si el actual mandatario queda impedido para lanzarse o si, por el contrario, podría participar otra vez; lo que abriría un nuevo debate jurídico”, señaló.

Alfaro advirtió que la Sección Quinta podría declararse impedida para resolver de fondo la aclaración, por lo que el proceso podría extenderse aún más.

En todo caso una vez se notifique el auto que resuelve las solicitudes, el camino quedará despejado para que Bucaramanga entre en un periodo de transición administrativa. Primero con un encargo del gobernador y luego con la elección de un nuevo alcalde.

La expectativa en Bucaramanga es máxima, pues de la decisión de este jueves depende no solo el futuro inmediato de Beltrán Martínez, sino también el cronograma electoral y la posibilidad de que la ciudad tenga por primera vez en menos de un año unas elecciones atípicas para escoger alcalde.