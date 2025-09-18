UIS detalló su presupuesto y pidió expansión nacional en medio de controversia

Bucaramanga

Después del acto ceremonial de inauguración del nuevo edificio del Instituto de Lenguas en la Universidad Industrial de Santader (UIS) en Bucaramanga, el rector, Hernán Porras, explicó con cifras la distribución del presupuesto institucional en medio de la controversia entre el ministro de Educación, José Daniel Rojas, y el gobernador de Santander Juvenal Díaz sobre la financiación de la moderna edificación.

Porras aclaró que la obra tuvo un costo total de 25.000 millones de pesos, de los cuales 20.000 salieron del fondo común de la universidad y 5.000 fueron una adición del Ministerio de Educación.

“El departamento aporta hoy el 18 % del presupuesto de la UIS, la Nación el 77 % y la universidad el 5 % restante. Con esos recursos se levantó este edificio, que no es solo para la comunidad universitaria, sino para toda Santander”, precisó Porras.

Subrayando que la base presupuestal de la UIS pasó de 178.560 millones en 2022 a 263.852 millones en 2025, un aumento del 48 %.

El rector aprovechó el escenario para pedir apoyo en dos frentes clave: la construcción de una sede en San Gil, donde ya existe un lote disponible que es el antiguo hotel Bella Isla.

Por otro lado pidió la expansión de la UIS hacia regiones apartadas como Puerto Carreño, Inírida y Mitú, con el fin de que la universidad deje de ser solo del nororiente colombiano y se consolide como una institución del oriente y el sur del país.

El ministro José Daniel Rojas respaldó estas solicitudes destacando que el gobierno ha incrementado los recursos para la educación superior pública y que la UIS será parte de un plan de expansión nacional.

“En Mitú y Guainía también habrá sede de la UIS. Esta universidad no será solo de Santander, sino de Colombia”, aseguró el ministro.

Reiterando que los recursos para la educación no se tocarán pese a las dificultades fiscales.

Por su parte Nicolás Serrano, representante estudiantil ante el Consejo Superior de UIS, planteó exigencias urgentes.

La construcción de escenarios deportivos propios en la sede del municipio de Barbosa, para evitar riesgos a los jóvenes. Y la apertura de una guardería universitaria que lleva años en trámite.

“La guardería no es un lujo, es una necesidad para estudiantes que son padres y madres y que hoy dividen su tiempo entre la crianza y el estudio”, manifestó.

El acto dejó en evidencia que aunque la UIS ha recibido un importante aumento en su presupuesto, las necesidades de infraestructura y cobertura continúan creciendo.

Tanto el rector como los estudiantes coincidieron en que el futuro de la educación pública depende de garantizar más recursos, más presencia territorial y condiciones dignas para toda la comunidad universitaria.