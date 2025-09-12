Presupuesto 2026, ¿qué implicaría expedirlo por decreto?

En Hora20 el análisis a hechos de coyuntura económica ante la imposibilidad del Congreso y el Gobierno para ponerse de acuerdo en el monto del Presupuesto General para el próximo año, con lo cual, se corre el riesgo de que por segundo año consecutivo el presupuesto se expida por decreto. El análisis a las cifras, las implicaciones, los montos. Después, la inflación creciente en Colombia, Estados Unidos y el contraste con otros países de la región. Por último, el regreso del país a los bonos europeos.

Lo que dicen los panelistas

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo y exdirector de Planeación Nacional, planteó que lo que está pasando con el PGN refleja un grave problema de planificación financiera en el Gobierno al presentar presupuestos que no son financiables, “hay montos desbordados y baja capacidad de recaudo”. Insistió que el problema central está en la capacidad de recaudo y que para el Gobierno la vía fácil es volver a sacar el presupuesto por decreto, pues así evita poner sobre la mesa el debate de cómo está organizado el PGN. Insistió que este proyecto se da en un momento de difícil situación fiscal, “estimamos un déficit de 7,5 puntos del PIB es el más alto en la historia moderna del país, ese es un problema grave y justo el Gobierno crece el PGN en 9%, entonces no se están dando señales de apretar el cinturón”. En ese sentido, señaló que es importante recortar gastos y mejorar los ingresos.

Para Ricardo Ávila, periodista, economista, analista en El Tiempo y consultor, lo que está pasando es la repetición de lo que ya ocurrió el año pasado, “se descubrió que al gobierno le favorece más el hecho de que congreso no apruebe el Presupuesto como lo exige la constitución, entonces ante la imposibilidad de consenso, se puede expedir un decreto. Vamos en el mismo camino porque en términos prácticos al Gobierno le genera más ventajas expedir por decreto y más en este caso que está en ese monto de $557 billones, en 2022 el presupuesto en su momento fue de $350 billones, entonces el incremento es significativo en los montos y ahora ante la posibilidad de un decreto, eso es una carta blanca amplia para hacer lo que desee así el gobierno no apruebe ley de financiamiento”.

Apuntó que hay un desfase entre ingresos y gastos, así como un incremento en la deuda, que está cercana a los niveles de la pandemia del COVID-19, “estamos en circunstancias a similares la pandemia y en 2026 estaremos más endeudados y con un saldo en rojo más grande que en pandemia, pero sin pandemia, no hay emergencia que justifique los gastos extraordinarios; se nos han desordenado las cuentas”.

César Pabón, director Ejecutivo Investigaciones Económicas de Corficolombiana, señaló que es sorprendente cómo se habla de ley de financiamiento con un PGN por $557 billones, “es el más alto de la historia y con un incremento del 9% frente al 2024”. Resaltó que desde Corficolombiana se hizo un ejercicio con el PGN en el que se estableció que el 80% del rubro de funcionamiento en el proyecto, se concentra en ocho entidades del Estado como Ministerio de Hacienda, Salud o Educación, en esas entidades los incrementos proyectados superan el 8%”. En esa medida se preguntó cómo el gobierno plantea una ley de financiamiento cuando no hay voluntad de austeridad.

Destacó que es complejo determinar una cifra ideal de presupuesto, pero comentó que teniendo en cuenta cifras como IPC, el PGN del 2026 debería estar sobre los $536 billones.

Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, abogado y columnista, señaló que no es posible autorizar gasto sin ingreso, “no me puedo gastar lo que no tengo. El hueco es de hasta $60 billones porque el recaudo tributario no se ha venido dando, ha sido flojo por la poca actividad económica y el Gobierno en otra jugada pateó obligaciones del año pasado para este año de $50 billones, obligaciones que se movieron y que son reservas presupuestales; eso genera cola que no permite capacidad de gasto”. Comentó que otra trampa del Gobierno es decir que el PGN crece poco porque lo compara con el de $523 de 2025, que tampoco existía por la tributaria de $11 billones, no prospero, entonces de $511 a $557 que es el de hoy, el crecimiento era más de lo que podemos, crece de una manera que no se puede pagar”.

Señaló que se ha inflado el gasto y se ha generado expectativa que no se puede cumplir, “el Gobierno entendió que es más fácil esto por decreto y mete disposiciones generales para manejar esto como quieran, no pagar vigencias futuras e incluye autorizaciones para cambiar de una entidad a otra el presupuesto”.

Olga Lucía Velásquez, representante a la Cámara por la Alianza Verde, explicó que este año el Senado ha demostrado voluntad para estudiar el PGN, llegar a consensos y establecer un monto, contrario a lo ocurrido el año pasado cuando esa corporación se negó a dar el debate, “el Congreso desde el año pasado en materia del trámite del presupuesto le cedió al Ejecutivo una función del Congreso que es al que le corresponde debatir y darle discusión a un proyecto tan importante como este y desde año pasado negaron eso y fue un triunfo”.

En términos de recaudo, como un eje central para la discusión del PGN, planteó que en 2022 fue de $256, en 2023 de $290, en 2024 de $320 y en 2025 de $280, con lo cual, aseguró que hubo un mal cálculo para esa vigencia, pero que se espera que en 2026 el recaudo sea de $293. Además, advirtió que leyes aprobadas en el congreso en temas pensionales, de educación y laborales han impactado en el costo fiscal y el gasto recurrente de la nación, “la inflexibilidad del PGN aumentó, hace unos años era del 87% dejando un margen del 13%, pero este año es del 91,4%, eso es increíble”.

