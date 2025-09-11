EE.UU. responderá en consecuencia a esta caza de brujas: Gobierno Trump rechaza condena a Bolsonaro

Tras conocerse la condena por parte del Tribunal Supremo de Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro, el secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump amenazó con nuevas acciones en contra de la justicia brasileña.

“Continúan las persecuciones políticas contra Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”, aseguró el representante de la política exterior de Estados Unidos.

El gobierno Trump previamente tomó decisiones contra los magistrados que llevaron el caso por golpismo con la revocación de sus visas e incluso sanciones contra el juez Alexandre de Moraes, relator principal del juicio.

Asimismo, Estados Unidos impuso aranceles del 50% a los productos brasileños que entren al país norteamericano, también como una represalia por las tensiones diplomaticas que viven los dos países por el juicio del exmandatario y amigo de Trump.

Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró “sorprendido” por la condena del expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intentar revertir el orden democrático, y defendió a su aliado calificándolo como un “buen hombre”.

El mandatario republicano dio estas declaraciones a la prensa en los jardines de la Casa Blanca pero no respondió a la pregunta de si planea imponer nuevas sanciones a Brasil por el juicio a Bolsonaro.

“Vi el juicio, lo conozco muy bien. Como líder extranjero, pensé que era un buen presidente. Es muy sorprendente que esto pudiera suceder”, expresó Trump.

El presidente comparó además el proceso judicial de Bolsonaro con el que pasó él mismo cuando fue imputado por presuntamente instigar el asalto al Capitolio de 2021, una causa que fue desestimada cuando el republicano ganó las elecciones del año pasado.

“Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya”, expresó el mandatario.