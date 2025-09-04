Los efectos en los Verdes de Boyacá de la elección de Carlos Camargo en la Corte Constitucional

Tunja

La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo Assis genera duras reacciones entre los políticos de la Alianza Verde en Boyacá.

El exdefensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo Assis es primo de Daniela Assis Fierro, esposa del gobernador Carlos Amaya que es de la Alianza Verde, partido que tiene varios funcionarios en el Gobierno Nacional como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino o la gerente general del ICA, Paula Andrea Cepeda Rodríguez.

En un extenso mensaje en sus redes sociales el expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca le pidió al presidente Gustavo Petro que le cumpla a Boyacá.

“Al gobierno de Gustavo Petro lo he apoyado no por intereses burocráticos. Está claro. Lo he apoyado de manera decidida porque hemos coincidido en luchar por los pobres de este país. Por el bienestar y la justicia social de los campesinos de Boyacá. Así que, si su decisión definitiva es retirar la representación Verde del gobierno, la respeto, así no la comparta del todo. La gran mayoría de este gobierno NUNCA tuvimos como sector del Partido Verde una responsabilidad en el ejecutivo nacional y los pocos meses que la tuvimos lo hicimos de la mejor manera”, aseguró.

“Seguiremos apoyando al gobierno en las cosas buenas, y en lo que no estemos de acuerdo seguiremos siendo propositivos. Le pido a este gobierno y al presidente Gustavo Petro, por el cual voté y le hice campaña en segunda vuelta - que le cumplamos a los nadies de Colombia, que le cumplamos a los campesinos de mi Departamento”, terminó diciendo Salamanca.

La senadora, Carolina Espitia quien, si votó en la elección, expidió un comunicado aclarando la decisión que tomó en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Dijo que voto por María Patricia Balanta por sus credenciales, su formación, y su defensa de la vida y la justicia social. “Mi voto, responde a la necesidad de reafirmar liderazgos auténticos que desde su coherencia representan la diversidad y la inclusión que debe reflejar la justicia en Colombia”.

Desde Japón donde adelanta una gira, el presidente Gustavo Petro anunció cambios en la coalición de Gobierno en el Senado. Dijo que, “se rehace por completo. Su objetivo cambia”.

El Centro Democrático celebra

Quienes están celebrando la elección de Carlos Camargo son los congresistas del Centro Democrático en Boyacá. El senador Ciro Ramírez escribió en su cuenta de X, “nuevo magistrado de la Corte Constitucional: Carlos Camargo 62 votos contra 41. Felicitaciones a defender la Constitución y sus instituciones”. Y luego le respondió al presidente Gustavo Petro. “Mal perdedor. No le sirvió la estrategia de presionar el Congreso a punta de puestos, por eso le acaban de pedir la renuncia a 3 ministros del gabinete. Mal perdedor”.

El representante Eduar Triana felicitó al Carlos Camargo y le dijo, “su labor será esencial para garantizar los derechos, el equilibrio de poderes y la defensa de la democracia. Colombia necesita una Corte fuerte, libre de presiones políticas y al servicio de la justicia”.

Antes de todo esto, ya había presentado renuncia a su cargo el exrepresentante a la Cámara y “parcero” del gobernador, Carlos Amaya, Wilmer Leal.

En una carta enviada al presidente Gustavo Petro el pasado 2 de septiembre, Leal renunció como director ejecutivo del Fondo Colombia en Paz, cargo al que llegó en agosto de 2023. Hasta ahora el Gobierno no le ha aceptado la renuncia.