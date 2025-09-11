Presupuesto 2026 se reduce en $10 billones en $547 billones

El Gobierno nacional por intermedio del ministro de Hacienda, Germán Ávila planteó en las comisiones económicas un recorte en el presupuesto del próximo año en $ 10 billones.

Señaló que con este ajuste se proyecta un presupuesto no de $ 557 billones sino de $ 547 billones en el 2026 y explicó que se esta manera se atiende los requerimientos de los ponentes de la iniciativa.

El ministro de Hacienda explicó que la reforma tributaría buscará ahora un recaudo de $ 16.,3 billones y no de 26.3 billones como se había planteado inicialmente.

Dijo que se revisaran temas puntuales como el IVA a los combustibles, los juegos de suerte y azar en línea y los impuestos a licores y otras bebidas alcohólicas.

En la presentación, el ministro explicó que el presupuesto del próximo año no escala el gasto y es razonable de acuerdo con las necesidades del país.

Añadió que este proyecto de ley, en línea con el MFMP, permite una gestión fiscal compatible con la protección de la estabilidad macroeconómica. Un ajuste fiscal que asfixie el crecimiento pondría en riesgo la sostenibilidad de la deuda pública: reduciría la base del recaudo tributario y la capacidad de pago del país.

El ministro afirmó que la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal se enmarca en un ejercicio de previsión fiscal orientado a mitigar riesgos sobre la estabilidad macroeconómica del país. La Constitución ordena al Estado actuar con previsión ante riesgos que puedan comprometer el bienestar colectivo sin esperar a que se materialice una crisis para adoptar medidas correctivas.

Finalmente, explicó que espera un acuerdo para la aprobación del presupuesto de 2026 en las comisiones económicas del Congreso.