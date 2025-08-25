Comercio hace reparos a nueva reforma tributaria

Cúcuta

Los comerciantes legalmente constituidos desde Fenalco en Norte de Santander cuestionaron la ley de financiamiento o reforma tributaria que vuelve anunciar el gobierno.

El Presidente del gremio Sergio Palacios dijo a Caracol Radio “vemos con mucha preocupación que el gobierno nacional pretenda en estas temporadas de terminación del gobierno agregarle una carga impositiva a diversos sectores”.

“Sobre empresarios, comerciantes e industriales está proyectada la mayor carga. Esto nos preocupa, evidencia que este periodo presidencial el gobierno ha visto al sector privado como enemigos, olvidando que somos los que mayor tributo le generamos a la nación” dijo el empresario.

Indicó que “somos los que mas trabajamos por el país, el crecimiento de la economía y le apostamos a la formalización del empleo en Colombia”.

Advirtió que “esto podría traer el achicamiento de sus organizaciones, el cierre definitivo, fuga de capitales, mayor desempleo, mayor informalidad y obviamente todo el caos que genera este tipo de situaciones en la economía y en las personas”.

“Esperamos que esta reforma no pase en el congreso de la república” expresó el presidente de Fenalco en Norte de Santander Sergio Palacios.