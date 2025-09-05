Camioneros rechazan Ley de Financiamiento y advierten que golpeará el precio del diésel

La Asociación Colombiana de Camioneros niega que se hará paro de camioneros en Colombia hoy 16 de junio. Foto: Colprensa

Norte de Santander.

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) y la CGT Democrática Independiente emitieron un fuerte pronunciamiento en contra de la Ley de Financiamiento presentada por el gobierno nacional, argumentando que las medidas tributarias planteadas impactarán de manera directa a la clase media, a los transportadores y a los hogares colombianos.

En diálogo con Caracol Radio, Alfonso Medrano, presidente nacional de la ACC, advirtió que el proyecto representa una amenaza para el gremio camionero, ya que implicaría un alza sustancial en el precio del diésel.

“Con esta reforma se pasaría de pagar un 5% a un 18%, lo que significaría un aumento de entre dos mil y dos mil doscientos pesos por galón de diésel. Esto golpea directamente a los transportadores y, por ende, a los 50 millones de colombianos que dependen del abastecimiento de carga”, aseguró.

Medrano recordó que el gremio ya había pactado con el gobierno mesas de concertación para revisar la fórmula que establece el precio del combustible, compromisos que no se cumplieron.

“No se trata solo de un impacto al sector transporte, esto afecta la canasta familiar, la economía de los hogares y profundiza la desigualdad”, añadió.

El dirigente gremial también cuestionó el manejo del Sistema de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICETAC), señalando que las modificaciones unilaterales reducen los fletes y deterioran aún más la situación de los camioneros.

Finalmente, Medrano enfatizó que la responsabilidad de frenar la reforma recae en el Congreso de la República.

“Los senadores y representantes no pueden aprobar una ley que va en contra del transporte y de todos los colombianos. Si el Congreso no cumple, el gremio se verá obligado a salir nuevamente a las calles a defender su derecho al trabajo y el sustento diario de sus familias”.