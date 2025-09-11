¿Jugadita del Gobierno?: Por este motivo se rompió el quorum en la discusión del Presupuesto

Colombia

La sesión de este jueves en la que se discutía el monto del Presupuesto de 2026 se filtró por falta de quorum.

#POLÍTICA Se levantó la sesión en las Comisiones Económicas Conjuntas, esto luego de que la bancada de gobierno desintegrara el quorum.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/JVcd1srFG1 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 11, 2025

Mientras que se votaba una proposición del senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, quien propuso que el monto de 557 billones de pesos presentado por el gobierno se bajara en 26,3 billones de pesos, algunos de los integrantes de la Comisión Tercera de la Cámara se retiraron del recinto.

Ante estos hechos, la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, calificó lo ocurrido como una jugadita por parte del Gobierno Nacional.

“Claramente esto fue una jugada, el gobierno no quiere ceder ni media, por eso hizo que la Comisión Tercera de Cámara rompiera quorum. El gobierno domina la Comisión Tercera de Cámara, rompieron quórum para que quede el monto intacto, 557 billones, plata que no hay, que está inflada, que busca una tributaria. Con seguridad de que al domingo harán un amague, tal vez una citación para decir, no, no vinieron, no hay quórum”.

#POLÍTICA Como una “jugada” calificó la senadora Angélica Lozano la ruptura del quorum por parte de la bancada del gobierno en medio de la discusión del presupuesto.



Sumado a esto el representante del Centro Democrático, Christian Garcés, advirtió que ya era de conocimiento público que el Gobierno Nacional tiene el control de la Comisión Tercera de la Cámara.

“Aquí asistimos a un show hoy, el gobierno quería que se aprobara el monto como estaba y para eso dañaron el quórum de la Comisión Tercera. Ahora seguimos con un presupuesto inflado como hoy mismo aceptó el ministro de Defensa que estuvieron los dos pasados, hay un nivel de irresponsabilidad total sobre las finanzas de Colombia y le quieren dejar todos los problemas económicos al próximo gobierno”.

A su vez el senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, mencionó que se trata de una estrategia del Gobierno que se viene implementando incluso con la cancelación de las sesiones.

“Es una estrategia desde ayer, cuando cancelaron comisiones económicas a última hora. Se llama dilatar la votación, no pudieron hacerlo más y hoy sabían que se enfrentaban a una derrota. Yo se lo anuncié al ministro y le dije, ni la tercera de Senado ni la cuarta de Senado le votan. Cuando se dieron cuenta que no tenían los votos, le dieron la orden a las comisiones terceras y cuartas de Cámaras de salirse y de romper el quorum.

¿Qué sigue ahora?

Hay plazo hasta el próximo lunes 15 de septiembre para aprobar o negar el monto de 557 billones de pesos presentado por el Gobierno para el Presupuesto de 2026 aún así, todo parece indicar que la cifra seguría siendo la misma.

Se espera entonces ahora que se de la discusión del articulado en las Comisiones Económicas conjuntas y que sea el Congreso el que defina si aprueba o niega el presupuesto.