El nuevo vicio de trámite que tendría la Reforma Pensional: Corte Constitucional inicia análisis

Comienza la recta final del estudio de la Reforma Pensional en la Corte Constitucional. Recientemente la Cámara de Representantes envió las actas a este tribunal con las que se podría determinar si finalmente puede aplicarse el nuevo sistema pensional en el país.

No obstante, estas una de estas actas no fue aprobada por falta de cuórum. Se trata del acta 256 del 26 de junio, día de sesiones extraordinarias en que se anunció la reapertura de la discusión de la Reforma Pensional, no logró ser aprobada por la plenaria de la Cámara.

Para la aprobación de esta acta se necesitaban de mayorías absolutas y tras 5 sesiones en las que se intentó dar la discusión, sólo logró obtener 76 de los 94 votos requeridos.

¿Qué opinan analistas?

Caracol Radio consultó con expertos constitucionalistas sobre el análisis que adelantará la Corte Constitucional de estas actas que dan cuenta del trámite que subsanó el vicio de procedimiento encontrado en la Reforma Pensional.

Floralba Padrón, profesora, abogada y directora del observatorio de Derecho de la Universidad Externado, indicó que la Corte tendrá en cuenta varios puntos como por ejemplo si se cumplió con el principio de publicidad para que los representantes acudieran a la sesión y tramitar correctamente el proyecto de ley.

“Tendrá en cuenta la oportunidad para la convocatoria de las sesiones extraordinarias, en la medida en que el 27 de junio estamos en el periodo conocido como el tránsito entre las legislaturas. Entonces, ¿podíamos convocar a sesiones extraordinarias en este momento? El segundo punto es determinar si se cumplió con el principio de publicidad y el principio democrático en la convocatoria a los representantes a la Cámara para que válidamente pudieran ir a la plenaria y proceder a reconstruir la sesión para subsanar el vicio”, explicó a Caracol Radio la constitucionalista.

A propósito de la asistencia de los congresistas, el Observatorio de Agenda Legislativa y Asuntos Electorales del Externado midió el pulso legislativo en el tercer año del gobierno Petro y encontró que con las tensiones políticas el “Congreso operó en un escenario de marcada volatilidad política, con una reducción significativa de la representación oficial: apenas 45,28 % en el Senado y 43,85 % en la Cámara de Representantes”.

En esa misma línea, Manuel Guillermo Carrascal, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Militar Nueva Granada, aseguró que de encontrarse un nuevo vicio por la falta de cuórum, no habría ambiente político para volver a debatir la Reforma Pensional.

“En estos momentos en donde ya está cerca el fin del gobierno y se empieza a tener dentro de poco ley de garantías, existe ya un tema más político en el ambiente nacional, significa pues que vamos a tener que revisar muy bien en el Congreso de la República cómo van a subsanar este tipo de trámites", indicó el abogado.

Asimismo, Carrascal advirtió que sin resolverse primero los vicios de trámite no puede entrar la Corte a revisar problemas de fondo que tiene la Reforma Pensional.

“Que va a pasar con los ahorros de los usuarios que no completan el régimen de transición ese es un tema que va a ser también crucial para la Corte Constitucional. Definir cómo no se le causa un detrimento patrimonial a esas personas que ya han ahorrado una cantidad de semanas pero que no alcanzarían a entrar dentro del régimen de transición para poder obtener una pensión con el nuevo sistema”, indicó el constitucionalista.

¿Qué sigue ahora en la Corte?

Luego de que la Cámara de Representantes enviara las actas faltantes, el magistrado sustanciador y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, iniciará con el análisis de las 17 pruebas que solicitó para verificar que se subsanó de forma correcta los vicios de procedimiento de la Reforma Pensional en el legislativo.

Una vez se haga este análisis, Ibáñez realizará una nueva ponencia que será presentada a la Sala Plena que decidirá si finalmente esta ley que busca cambiar el sistema pensional en Colombia puede ser implementada en el país.