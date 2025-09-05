Precio del dólar HOY en Colombia, 5 de septiembre, según el Banco de la República

Dólar en Colombia HOY 24 de julio: precio de apertura y cierre ¿En cuánto se cotiza? Imágenes de Canva

Para Colombia el comportamiento del dólar es importante, ya que varios productos que se traen de países extranjeros, como Estados Unidos, pueden llegar a representar un costo mayor o menor, dependiendo de su cotización dentro y fuera del país.

Si bien cuando el presidente Donald Trump estableció una nueva reglamentación arancelaria para varios países en el mundo, el porcentaje que le otorgó a Colombia fue menor, pues luego de haber tenido una serie de roces con el mandatario Gustavo Petro, se llegó a un acuerdo y quedó con el 10%, representando para el país, un golpe a la economía internacional suave.

En lo que va de septiembre, se ha visto una disminución significativa en el precio del dólar, ya que desde agosto se ha venido cotizando por debajo de los $4,100 pesos colombianos.

Precio del dólar HOY en Colombia para este 5 de septiembre

Para este 5 de septiembre del 2025, el dólar cierra la semana en $3,991 pesos colombianos, según el TRM del Banco de la República. Esto representa una gran caída, pues el día de ayer, 4 de septiembre, su valor estaba sobre los $4,000 pesos colombianos.

Asimismo, un punto a tener en cuenta es que, los datos que muestre la tasa representativa de mercado (TRM), se basan en el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y de venta de dólares estadounidenses a cambio de la moneda colombiana, efectuadas por bancos comerciales, corporaciones financieras y entre otras.

Compra y venta de dólares en las principales ciudades de Colombia

El precio en las casas de cambio dependerán de la ciudad y el lugar al que se dirija para cotizar la compra y venta de dólares, pues no todos manejan los mismos precios.

Así está la compra y venta:

Bogotá D.C. – Compra: $3,940 | Venta: $4,020

– Compra: $3,940 | Venta: $4,020 Medellín – Compra: $3,770 | Venta: $3,960

– Compra: $3,770 | Venta: $3,960 Cali – Compra: $3,920 | Venta: $4,080

– Compra: $3,920 | Venta: $4,080 Cartagena – Compra: $3,750 | Venta: $3,980

– Compra: $3,750 | Venta: $3,980 Cúcuta – Compra: $4,240 | Venta: $3,940

– Compra: $4,240 | Venta: $3,940 Pereira – Compra: $3,730 | Venta: $3,800

¿Cuánto son 1000 dólares en pesos colombianos?

El valor de los precios puede variar dependiendo a como se cotice el dólar, así se ven algunos de los valores:

1 USD = 3,985.44620 COP

= 3,985.44620 COP 2 USD = 7,970.89241 COP

= 7,970.89241 COP 5 USD = 19,927.23102 COP

= 19,927.23102 COP 10 USD = 39,854.46204 COP

= 39,854.46204 COP 100 USD = 398,544.62045 COP

= 398,544.62045 COP 200 USD = 797,089.24089 COP

= 797,089.24089 COP 500 USD = 1,992,723.10223 COP

= 1,992,723.10223 COP 1000 USD = 3,985,446.20447 COP

Puede consultar estos precios en distintos convertidores, teniendo en cuenta que estos valores puede fluctuar, además, se recomienda consultar en la página oficial del Banco de la República.

Euro en Colombia

De acuerdo a “Investing”, una plataforma dedicada a presentar indicadores en tiempo real sobre el comportamiento de productos, insumos y monedas del mundo, mostró que el euro cerró la semana con un valor de $4,662 pesos colombianos.

