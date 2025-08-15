Economía

Economía colombiana creció 2.1% en segundo trimestre de 2025, según el DANE

La cifra es inferior a las proyecciones que habían realizado los analistas.

La economía colombiana en el segundo trimestre del año reportó un crecimiento del 2.1%, cifra inferior a las proyecciones que habían realizado los analistas del mercado para este periodo.

La directora del DANE, Piedad Urdinola, manifestó que las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado fueron comercio con un repunte del 5.6%, agricultura 3.8% y actividades artísticas con 7.5%.

Por su parte, en el segundo trimestre del año las ramas de la economía que reportaron un balance negativo fueron minas con una caída del 10.2% y construcción con una disminución del 10.2%.

De acuerdo con la información del DANE, en el mes de junio, el índice de seguimiento de la economía reportó un crecimiento del 2.9%, en mayo del 2.4% y en abril del 0.9%.

Durante el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%.

Los analistas del mercado esperan que la economía colombiana al cierre del presente año pueda reportar un repunte del orden de 2.5 a un máximo del 2.7%.

