‘Los 12 apóstoles’: Corte Suprema confirmó condena de 28 años contra Santiago Uribe

Justicia

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 28 años de prisión contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras ser hallado culpable de ser el jefe de la estructura criminal ‘Los 12 Apóstoles’.

En ese sentido, Uribe fue hallado culpable en última instancia de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, como concurso de delitos de lesa humanidad, esto por haber creado el grupo criminal de limpieza social y del asesinato de Camilo Barrientos, conductor de un bus escalera.

Lea también: Caso ‘12 apóstoles’: Tribunal envió a la Corte la impugnación especial de Santiago Uribe

Cuando cubría la ruta entre Yarumal y Campamento (Antioquia), fue asesinado interceptado por dos sicarios que lo asesinaron. ‘Los 12 apóstoles’ lo señalaron de ser auxiliador de la guerrilla.

Con esta decisión de 605 páginas la Corte Suprema de Justicia frenó la prescripción en este caso.

Igualmente, la Corte ordenó que la sentencia sea enviada al Tribunal Superior de Antioquia para que expida la orden de captura contra Santiago Uribe.

Esta es la foto de la sentencia de Santiago Uribe. Ampliar Esta es la foto de la sentencia de Santiago Uribe. Cerrar

Entre 1990 y 1994 el grupo paramilitar expandió su accionar delictivo en esa región del país.

El expresidente Uribe reaccionó ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia asegurando que es un “tema devastador para mi familia”.

El pronunciamiento lo hizo en la red social de X (antes Twitter).

Antecedentes de la decisión de última instancia en este caso:

El 25 de noviembre de 2025, El Tribunal Superior de Antioquia en un fallo de segunda instancia, tumbó la sentencia del juez primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que el 13 de noviembre de 2024, lo absolvió en medio de la investigación por la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia.