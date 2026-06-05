Precio oficial del dólar HOY en Venezuela, 5 de junio, según el BCV: ¡Sigue en aumento!

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este viernes 5 de junio el dólar se cotiza en $563,28920000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, jueves 4 de junio, cuando el precio se situó en los $560,37530000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy viernes 5 de junio.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este viernes 5 de junio en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 654,86875813 bolívares.

: 654,86875813 bolívares. Yuan chino : 83,16686844 bolívares.

: 83,16686844 bolívares. Lira turca : 12,25271041 bolívares.

: 12,25271041 bolívares. Rublo ruso: 7,67450117 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este viernes 5 de junio?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este viernes 5 de junio. Estos son:

Banco Mercantil : 605,0266 para compra - 615,7797 para venta.

: 605,0266 para compra - 615,7797 para venta. Banco Venezolano de Crédito : 583,2945 para compra - 655,0000 para venta.

: 583,2945 para compra - 655,0000 para venta. 100% Banco : 652,8506 para compra - 657,0394 para venta.

: 652,8506 para compra - 657,0394 para venta. Banesco : 594,7146 para compra - 625,7295 para venta.

: 594,7146 para compra - 625,7295 para venta. Banco Provincial : 610,0065 para compra - 649,2986 para venta.

: 610,0065 para compra - 649,2986 para venta. Otras instituciones: 589,5716 para compra - 610,2698 para venta.

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