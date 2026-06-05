Producción de café en mayo reportó un crecimiento del 29%, confirmó la Federación de Cafeteros

El Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón confirmó que la producción de café en mayo registró un repunte y la cosecha comenzó a ganar dinamismo.

Dijo que, en el quinto mes del año, la cosecha fue de 1,06 millones de sacos, frente a 819.000 sacos en mayo de 2025, lo que representa un crecimiento de 29%.

Bahamón manifestó que el avance de mayo responde, en parte, a la ralentización de la cosecha que afectó el primer semestre del año. Los retrasos en la maduración del fruto, derivados del régimen de lluvias que ha afectado amplias zonas cafeteras del país, explican la contracción observada en meses previos y la recuperación tardía registrada en mayo.

En los últimos 12 meses, entre junio de 2025 y mayo de 2026, la producción alcanzó 12,6 millones de sacos, una caída de 14% respecto al periodo previo. Por su parte, el año corrido (enero-mayo) presenta una producción de 4,3 millones de sacos, frente a 5,3 millones en igual periodo de 2025, lo que equivale a una disminución de 19%.

Las exportaciones en mayo sumaron 894.000 sacos, cifra muy similar a la registrada en mayo de 2025 (912.000 sacos). En el acumulado de los últimos cinco meses, las ventas externas totalizan 4,15 millones de sacos, con una reducción de 22% frente al período anterior.

La Federación consolida su participación en el comercio exterior del grano, alcanzando más del 23% de las exportaciones totales del país en lo corrido del año.

En cuanto al mercado interno y al flujo comercial, las importaciones estimadas en los últimos 12 meses se ubicaron en 1,42 millones de sacos, mientras que el consumo interno alcanzó 2,33 millones de sacos.

La Federación señaló que continuará monitoreando con rigor técnico la evolución de la cosecha y las condiciones climáticas que puedan afectarla. También evaluará los impactos sobre el precio, vinculados a la tasa de cambio y la cotización en la bolsa.