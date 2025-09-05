Gustavo Petro junto a otros países de la Celac rechazan despliegue militar de EE.UU. en Venezuela

Un nuevo rechazo emitió el presidente Gustavo Petro frente a los despliegues militares de Estados Unidos en las costas caribeñas.

A través de un comunicado, el presidente Petro y los líderes de los países latinoamericanos que integran la Celac, expresan su preocupación por las consecuencias que estas operaciones pueden traer para una región que reafirmó el compromiso de la paz para los territorios, y los diálogos como salida de los conflictos.

“Se recuerda que América Latina y el Caribe han sido proclamados como Zonas de paz...el compromiso adoptado por todos los Estados miembros y sustentado en principios como... la promoción del diálogo y el multilateralismo, el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, y la injerencia de los Estados”.

A su vez, rechazan el uso de armamento nuclear, teniendo en cuenta que bajo el “Tratado de Tlatelolco”, América Latina y el Caribe se convirtieron en la primera zona libre de este tipo de armamento como medio de presión o amenaza.

En el comunicado se hace reconocimiento de la problemática de las drogas y el narcotráfico que ha venido azotando a América Latina y amenazándolo a los territorios, sin embargo, los integrantes firmantes piden “combatirlos de manera prioritaria, aumentando la cooperación y la coordinación regional e internacional en el marco del respeto al de dicho internacional”. Aunque Petro anuncia este como “comunicado de la inmensa mayoría”, confirma que no es un comunicado CELAC porque “una minoría, se opuso” y aprovechó la publicación para enlistar a los países firmantes y no firmantes.

Países que respaldan: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dominica Granada, Guatemala, Hondura, México Nicaragua, R. Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay Venezuela.

Países que no respaldan:

Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana Jamaica, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago.