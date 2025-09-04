¿Podría haber acción de EEUU frente a embarcaciones que salgan de Colombia? Responde Carlos Giménez

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el congresista republicano Carlos Giménez habló sobre la postura de Estados Unidos frente a la cercanía del presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro y las acciones que podrían tomarse frente al narcotráfico en la región.

Giménez destacó que la atención de EE. UU. está centrada en Maduro, a quien consideran un dictador ilegítimo y jefe del Cartel de Los Soles. “La presión está enfocada ahora en Nicolás Maduro y también su gobierno que es ilegítimo, un dictador que no entrega el poder para el gobierno legítimo de Mundo González y María Colina”, afirmó.

