6AM6AM

Programas

¿Podría haber acción de EEUU frente a embarcaciones que salgan de Colombia? Responde Carlos Giménez

Carlos Giménez, congresista republicano, insistió que “Nicolás Maduro y su gobierno ilegítimo” están bajo presión de Estado Unidos

Carlos Giménez, congresista republicano

Carlos Giménez, congresista republicano

Maria José Castro

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el congresista republicano Carlos Giménez habló sobre la postura de Estados Unidos frente a la cercanía del presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro y las acciones que podrían tomarse frente al narcotráfico en la región.

Giménez destacó que la atención de EE. UU. está centrada en Maduro, a quien consideran un dictador ilegítimo y jefe del Cartel de Los Soles. “La presión está enfocada ahora en Nicolás Maduro y también su gobierno que es ilegítimo, un dictador que no entrega el poder para el gobierno legítimo de Mundo González y María Colina”, afirmó.

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad