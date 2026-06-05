Precio del café en Colombia HOY 5 de junio de 2026: Cierra la semana con leve alza

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en Colombia para este viernes 5 de junio de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York y la cotización del dólar en el país.

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Así cotiza el café en Colombia este 5 de junio

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este viernes 5 de junio de 2026 se cotizará en $2,017,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esto significa un repunte del precio a fin de semana después de una tendencia a la baja, pues el pasado 4 de junio el café se cotizó en $2,005,000 pesos por la carga, la cifra más baja del año.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

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Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para esta jornada son los siguientes:

ARMENIA: Carga: 2,017,500 // Kilo: 16,140 // ARROBA: 201,750

Carga: 2,017,500 // Kilo: 16,140 // ARROBA: 201,750 BOGOTÁ: Carga: 2,016,250 // Kilo: 16,130 // ARROBA: 201,625

Carga: 2,016,250 // Kilo: 16,130 // ARROBA: 201,625 BUCARAMANGA: Carga: 2,015,875 // Kilo: 16,127 // ARROBA: 201,588

Carga: 2,015,875 // Kilo: 16,127 // ARROBA: 201,588 BUGA: Carga: 2,018,250 // Kilo: 16,146 // ARROBA: 201,825

Carga: 2,018,250 // Kilo: 16,146 // ARROBA: 201,825 CHINCHINÁ: Carga: 2,017,375 // Kilo: 16,139 // ARROBA: 201,738

Carga: 2,017,375 // Kilo: 16,139 // ARROBA: 201,738 CÚCUTA: Carga: 2,015,375 // Kilo: 16,123 // ARROBA: 201,538

Carga: 2,015,375 // Kilo: 16,123 // ARROBA: 201,538 IBAGUÉ: Carga: 2,016,625 // Kilo: 16,133 // ARROBA: 201,663

Carga: 2,016,625 // Kilo: 16,133 // ARROBA: 201,663 MANIZALES: Carga: 2,017,375 // Kilo: 16,139 // ARROBA: 201,738

Carga: 2,017,375 // Kilo: 16,139 // ARROBA: 201,738 MEDELLÍN: Carga: 2,016,625 // Kilo: 16,133 // ARROBA: 201,663

Carga: 2,016,625 // Kilo: 16,133 // ARROBA: 201,663 NEIVA: Carga: 2,015,750 // Kilo: 16,126 // ARROBA: 201,575

Carga: 2,015,750 // Kilo: 16,126 // ARROBA: 201,575 PAMPLONA: Carga: 2,015,500 // Kilo: 16,124 // ARROBA: 201,550

Carga: 2,015,500 // Kilo: 16,124 // ARROBA: 201,550 PASTO: Carga: 2,015,500 // Kilo: 16,124 // ARROBA: 201,550

Carga: 2,015,500 // Kilo: 16,124 // ARROBA: 201,550 PEREIRA: Carga: 2,017,375 // Kilo: 16,139 // ARROBA: 201,38

Carga: 2,017,375 // Kilo: 16,139 // ARROBA: 201,38 POPAYÁN: Carga: 2,017,625 // Kilo: 16,141 // ARROBA: 201,763

Carga: 2,017,625 // Kilo: 16,141 // ARROBA: 201,763 SANTA MARTA: Carga: 2,019,125 // Kilo: 16,153 // ARROBA: 201,913

Carga: 2,019,125 // Kilo: 16,153 // ARROBA: 201,913 VALLEDUPAR: Carga: 2,016,750 // Kilo: 16,134 // ARROBA: 201,675

Nota: Estos valores funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno, teniendo cálculos basados en el prestigio que tiene el grano del país a nivel internacional y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC. En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.

FNC Analiza los efectos de la baja en los precios del café

Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, compartió sus posturas frente a las recientes bajas del precio del café, mencionando los efectos económicos que recaen sobre los productores y exportadores de este grano a nivel internacional.

Téngase en cuenta que, según análisis económicos ofrecidos por expertos en comercio, el impacto de la caída del dólar es positivo para quienes buscan hacer importaciones, consiguiendo mejores precios de adquisición, mientras que tiene un efecto negativo para quienes ganan en dólares y quienes buscan exportar materias primas al exterior.

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