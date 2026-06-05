Bavaria financiará proyectos sostenibles con hasta USD$100.000 para impulsar soluciones ambientales

Bavaria anunció una nueva edición de la Aceleradora 100+, una iniciativa internacional que conecta emprendimientos con grandes compañías para desarrollar proyectos sostenibles con posibilidades de crecer y llegar a nuevos mercados.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 10 de julio y está dirigida a emprendedores que cuenten con soluciones innovadoras relacionadas con acción climática, agricultura sostenible, economía circular, biodiversidad, gestión del agua, eficiencia en las cadenas de suministro y desarrollo económico con impacto social.

Los proyectos seleccionados podrán recibir financiación de hasta$100.000 dólares, además de acompañamiento técnico y mentorías especializadas.

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¿Cuál es la raíz del proyecto?

La iniciativa nació en 2018 y reúne a varias multinacionales de consumo masivo interesadas en encontrar soluciones que puedan implementarse en sus operaciones.

Más allá de entregar recursos económicos, el programa permite que los emprendimientos prueben sus propuestas en escenarios reales, una oportunidad que suele ser difícil de conseguir para las empresas emergentes.

Según Bavaria, el objetivo es identificar proyectos con capacidad de generar resultados concretos y que puedan ampliarse a mayor escala. Para ello, los emprendedores seleccionados tendrán acceso a expertos de diferentes sectores y a redes empresariales internacionales que pueden facilitar el crecimiento de sus iniciativas.

Los desafíos que busca resolver la convocatoria

Los retos planteados para esta edición reflejan algunas de las principales preocupaciones ambientales y productivas de la actualidad. La aceleradora busca iniciativas que ayuden a disminuir emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia cadenas de suministro más sostenibles.

A esto se suman proyectos relacionados con economía circular, que permitan reducir residuos, fortalecer el reciclaje y aprovechar mejor los materiales utilizados en los procesos productivos.

Además, la convocatoria incluye iniciativas orientadas a mejorar la eficiencia logística y promover modelos de crecimiento económico con beneficios para trabajadores, comunidades y pequeños negocios.

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Cinco emprendimientos colombianos ya han sido beneficiados

En Colombia, la Aceleradora 100+ ha respaldado cinco emprendimientos que desarrollan soluciones en áreas como inclusión financiera, eficiencia energética, reciclaje y equidad de género. Entre ellos se encuentran Aequales, Litro de Luz, NanoFreeze, Nomowaste y Ziro.

Uno de los casos destacados es NanoFreeze, una empresa que creó una tecnología para optimizar la cadena de frío y disminuir el consumo energético de equipos de refrigeración. Tras realizar un piloto con Bavaria, la iniciativa avanzó hacia una etapa de expansión regional, mostrando el potencial que tienen este tipo de alianzas para acelerar el crecimiento de emprendimientos innovadores.

Por su parte, Litro de Luz ha trabajado en soluciones de iluminación para comunidades con acceso limitado a energía eléctrica, mientras que Nomowaste se enfoca en fortalecer procesos de recuperación y reutilización de botellas de vidrio. Estas experiencias evidencian cómo la innovación puede aplicarse a problemas concretos con impacto ambiental y social.

La apertura de esta convocatoria coincide con la necesidad de reducir emisiones, optimizar recursos y fortalecer economías más resilientes ha impulsado la búsqueda de nuevas tecnologías y modelos de negocio capaces de responder a estos desafíos.

Desde su creación, la iniciativa ha apoyado 235 empresas emergentes en más de 41 países.