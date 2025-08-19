Comisiones económicas comenzaron la discusión del presupuesto de 2026

El ministro de Hacienda, Germán Ávila presentó oficialmente a las comisiones económicas del Congreso, el presupuesto del 2026 por un monto de % 557 billones que incluye la presentación de una reforma tributaria por $ 26.3 billones.

Manifestó que este presupuesto refleja una estrategia de consolidación fiscal con visión de desarrollo, donde la eficiencia del gasto y la priorización de la inversión se convierten en pilares fundamentales para enfrentar los desafíos económicos y sociales del país.

De acuerdo con el ministro en el presupuesto hay partidas que son inflexibles como son el pago de la deuda externa por $ 102 billones, el sistema general de participaciones por $ 88.3 billones y en el pago de pensiones por un valor de $ 87.4 billones entre otros aspectos

Añadió que el déficit que afronta el Gobierno nacional está relacionado con el pago de los subsidios al combustible que en lo corrido del año alcanza los $ 79.6 billones, por concepto de los subsidios a la energía de $ 18.2 billones y por el pago del crédito flexible la cifra por estos tres aspectos alcanza un valor de $ 130 billones.

Pese a la rigidez presupuestal, la inversión pública programada asciende a $88,8 billones en 2026 (4,6% del PIB), 0,3 puntos porcentuales del PIB superior a la registrada en 2025, cuando llegó a 4,3% del PIB.