¡Otra disminución importante! Precio oficial del dólar en Colombia para HOY 4 de septiembre

En días recientes, el precio del dólar ha presentado diferentes disminuciones que lo han mantenido cerca de los 4.000 pesos colombianos, uno de los valores más bajos que ha tenido durante el 2025.

Algunos expertos, aseguran que situaciones como el recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, serían fundamentales para debilitar el dólar frente a otras divisas a nivel mundial. Además, la percepción de la economía colombiana se vería beneficiada, gracias al anuncio del Banco de la República sobre al aumento de las utilidades proyectadas para 2025, además de la disminución de la tasa de desempleo.

Sin embargo, de igual forma se ha establecido que el momento débil por el que se encuentra el dólar, hace parte de una reacción a la incertidumbre resultante de las decisiones tomadas por el gobierno de Donald Trump. Por tanto, próximamente podría fortalecerse nuevamente aumentando su precio.

Una de las razones por las que se espera un crecimiento brusco del dólar, es el comportamiento del petróleo, pues debido a la sobreoferta de esta materia, sería un limitante de crecimiento para monedas en desarrollo, como el peso colombiano, el cual, no se podría mantener en un fortalecimiento continuo y estable frente a la divisa estadounidense.

Precio del dólar en Colombia hoy 4 de septiembre

Según la información publicada en la página web del Banco de la República, el dólar habría presentado una nueva disminución en su precio frente al valor de apertura en que se estableció el día de ayer.

Para el día de hoy, 4 de septiembre, el dólar se estableció en los 4.002 pesos colombianos por cada dólar, esto debido a una importante disminución de 14 pesos colombianos, que dejarían la divisa estadounidense muy cerca de bajar la barrera de los 4.000 pesos colombianos.

Esté atento, pues en horas de la tarde del día de hoy, al presentarse el valor de cierre de esta divisa, podría presentar de nuevo una disminución que lo ubique por debajo de los 4.000 pesos, y este sería el valor oficial de la moneda que regiría hasta la publicación del siguiente precio de apertura.

Cotización del dólar en diferentes ciudades de Colombia

Los precios que encuentra a continuación, reflejan un promedio en los precios del dólar en las diferentes ciudades, por tal razón, al momento de acudir a un sitio donde realicen transacciones de divisas, podría encontrarse con valores diferentes.

Además, recuerde que estos precios se establecen con base en el valor de apertura del dólar.

Bogotá: te compran: $ 3,944 | te venden: $3,994

$ 3,944 $3,994 Medellín: te compran: $3,797 | te venden: $3,973

$3,797 $3,973 Cali: te compran: $3,880 | te venden: $4,025

$3,880 $4,025 Cartagena: te compran: $3,800 | te venden: $4,000

$3,800 $4,000 Cúcuta: te compran: $3,880 | te venden: $3,935

$3,880 $3,935 Pereira: te compran: $3,940 | te venden: $4,000

