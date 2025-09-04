Estadio Metropolitano listo para el Colombia vs. Bolivia: ¿a qué hora abrirá sus puertas?

Con el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en óptimas condiciones, Barranquilla se prepara para recibir este jueves 4 de septiembre a más de 35.000 asistentes al partido entre Colombia y Bolivia, por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Las puertas del estadio se abrirán a partir de las 2:30 p.m., y el ingreso estará permitido para niños desde los 5 años, siempre que estén acompañados por un adulto responsable.

Así será el dispositivo de seguridad

El dispositivo de seguridad contempla 1.300 uniformados de la Policía, 820 operadores logísticos y 140 cámaras de vigilancia, de las cuales 40 cuentan con reconocimiento facial. Además, helicópteros, drones, ambulancias, bomberos y brigadistas estarán disponibles para responder ante cualquier eventualidad. El Puesto de Mando Unificado (PMU) se instalará a la 1:30 p.m., y desde las 5:00 a.m. se inició la instalación de los tres anillos de seguridad alrededor del estadio.

El alcalde Alejandro Char inspeccionó personalmente la cancha, que recibió mantenimiento fitosanitario, fertilización y pruebas de tracción y rodamiento.

“Está espectacular, los jugadores lo confirman permanentemente”, dijo.

Ocupación hotelera

La ciudad vive un ambiente de fiesta, con ocupación hotelera al 100% y más de 30.000 visitantes esperados hasta el domingo. El sector turístico y comercial ha reportado gran dinamismo, gracias a la estrategia de paquetes especiales liderada por los hoteleros. “Tenemos los restaurantes a todo full, el comercio vibrando”, destacó Char.

En materia de movilidad, no estará habilitado el parqueadero del estadio. Se recomienda el uso de transporte público o taxis. Además, habrá restricciones vehiculares y de motocicletas en varias vías cercanas al escenario, entre las 7:00 a.m. y las 11:59 p.m., como parte del plan de tráfico dispuesto por las autoridades.

Con todos estos preparativos, Barranquilla reafirma su papel como casa de la Selección Colombia, en una jornada que busca no solo celebrar el fútbol, sino garantizar una experiencia segura, organizada y memorable para los asistentes.