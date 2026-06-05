En el Atlántico hornearán el enyucado más grande de Colombia

Caracolí, corregimiento de Malambo, se convertirá este fin de semana en el epicentro de la tradición culinaria del Atlántico con la realización de la sexta edición del Festival y Ruta Enyúcate, evento que tendrá como principal atractivo la preparación del enyucado más grande de Colombia.

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La celebración, que hace parte de la Ruta 23 de la Gobernación del Atlántico, se desarrollará los días 6 y 7 de junio en la Plaza Santander Zarache y reunirá a cocineros tradicionales, campesinos, artesanos, emprendedores y visitantes alrededor de uno de los productos más representativos de la gastronomía caribeña: la yuca.

Durante una rueda de prensa realizada en la Gobernación del Atlántico, organizadores y autoridades presentaron los detalles de esta nueva edición, que contará con 38 unidades de emprendimiento gastronómico, seis puestos de artesanías y una amplia muestra de productos derivados de la yuca.

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El festival es organizado por la Fundación César Miranda Pérez, a través de su programa social ‘Bocados de Tradición’’. Desde su creación en 2021, Enyúcate se ha consolidado como una vitrina para exaltar los saberes ancestrales, las recetas tradicionales y el trabajo de las comunidades campesinas que encuentran en la yuca una fuente de identidad cultural y desarrollo económico.

El enyucado más grande del país

La directora del festival, Dominga Miranda, anunció que la gran novedad de este año será la elaboración de un gigantesco enyucado de tres metros por tres metros, considerado el más grande que se haya preparado en Colombia.

La preparación comenzará el sábado 6 de junio con la participación de maestras cocineras tradicionales y representantes de la comunidad. El postre será compartido gratuitamente con los asistentes durante la jornada de cierre del domingo, como homenaje a las tradiciones culinarias del Caribe y al trabajo de las familias campesinas que han preservado estas recetas por generaciones.

“Queremos que quienes nos visiten no solo disfruten los sabores de Caracolí, sino que conozcan las historias, las personas y los conocimientos que hacen posible esta gran fiesta cultural. Aquí la yuca es mucho más que un ingrediente; es parte de nuestra identidad”, expresó Miranda.

Sabores tradicionales e innovadores

Los asistentes podrán degustar una amplia variedad de preparaciones a base de yuca, entre ellas bollos de yuca, enyucados con arequipe y suero picante, cheesecake de yuca, mote de yuca con pato ahumado, caribañolas de jaiba y pescado ahumado, yuca al mojo con cerdo ahumado, arroz caracolicero, hayacas, bebidas artesanales, mermeladas, chichas y mojitos elaborados con este tubérculo.

La programación también contempla presentaciones folclóricas, música de millo, bullerengue, vallenato y un mercado campesino con productos locales.

Una experiencia desde la raíz

Además de la muestra gastronómica, el festival ofrecerá espacios académicos para reflexionar sobre el patrimonio alimentario y la identidad cultural del Caribe.

Entre ellos se destaca el conversatorio “La yuca, patrimonio en movimiento”, que reunirá a chefs, investigadores y gestores culturales para analizar el papel de este alimento en la construcción de la identidad regional.

Asimismo, se desarrollará el panel “Sin campo no hay fiesta, el poder invisible del campesino”, enfocado en reconocer el aporte de las comunidades rurales a la seguridad alimentaria.

Como parte de las novedades de esta edición, la Ruta Enyúcate trasladará parte de sus actividades a los patios tradicionales de Caracolí. Los visitantes podrán recorrer tres espacios temáticos: Origen, Molienda y Fogón, donde conocerán de cerca los procesos de cultivo, transformación y preparación de la yuca de la mano de campesinos y portadores de tradición.

Con una programación que combina gastronomía, patrimonio, turismo y cultura, Enyúcate 2026 espera consolidarse una vez más como uno de los eventos más importantes del Atlántico y convertir a Caracolí en la capital de la yuca durante todo un fin de semana.