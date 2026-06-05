Más de 140.000 adultos mayores del Atlántico recibirán pagos de Colombia Mayor: así puede acceder

Más de 140.000 adultos mayores del Atlántico comenzarán a recibir desde este 5 de junio el quinto ciclo de transferencias monetarias del programa Colombia Mayor, una iniciativa del Gobierno nacional orientada a apoyar a la población de la tercera edad en condición de vulnerabilidad.

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En el departamento serán beneficiadas 140.262 personas, para lo cual Prosperidad Social destinará una inversión superior a los 32.491 millones de pesos.

La jornada de entrega de los recursos se extenderá hasta el próximo 24 de junio y estará a cargo de los operadores SuperGiros y SuRed. A nivel nacional, el programa beneficiará a cerca de tres millones de adultos mayores con una inversión que supera los 649.000 millones de pesos.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, destacó la importancia de estas transferencias para quienes no cuentan con una pensión. “Con Colombia Mayor seguimos cumpliendo el compromiso del Gobierno nacional de brindar un ingreso que contribuya a mejorar las condiciones de vida de millones de personas mayores. Estos recursos representan un apoyo importante para su bienestar, su alimentación y la atención de necesidades básicas”, afirmó.

Por su parte, la gerente regional de Prosperidad Social en el Atlántico, Melissa Obregón, resaltó el impacto del programa en la población vulnerable del departamento. “Seguimos dignificando la vejez y apoyando a quienes más lo necesitan. El presidente Gustavo Petro le sigue cumpliendo a los atlanticenses y al país con estas transferencias que contribuyen a superar las condiciones de pobreza extrema y mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores”, señaló.

Para este ciclo se implementará un ajuste en el cronograma de pagos debido a las medidas adoptadas para garantizar el desarrollo de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio. Las entregas se realizarán inicialmente entre el 5 y el 18 de junio, se suspenderán durante el fin de semana electoral y se reanudarán entre el 22 y el 24 de junio para culminar el proceso.