Néstor Lorenzo dio pistas sobre Dayro Moreno ¿Será titular ante Bolivia por Eliminatorias?

La convocatoria de Dayro Moreno a la selección ha sido una sensación en Colombia. El delantero volvió a la Tricolor luego de varios años y en sus redes sociales ha podido expresar la felicidad de vestir la camiseta a sus casi 40 años de edad.

El delantero de Once Caldas, máximo goleador de la actual Copa Sudamericana con 8 anotaciones, espera tener minutos en alguno de los dos partidos finales de la Eliminatoria; ante Bolivia en Barranquilla o frente a Venezuela en Maturín.

Néstor Lorenzo volvió a hablar sobre Dayro Moreno

El impacto mediático de Dayro Moreno es evidente y en las redes sociales los aficionados incluso lo piden como titular para solventar esa falta de gol que ronda a la Tricolor desde hace varios juegos. Sin embargo, Néstor Lorenzo, en rueda de prensa, aseguró que el tolimense es uno más del plantel y según se vaya dando el juego, analizarán si incluirlo o no en el equipo, ingresando desde el banco.

“Es un jugador más dentro del plantel. Se ha ganado la convocatoria con base en lo que está haciendo en su club, la continuidad y regularidad que ha tenido. Es una opción como aquellos que van a estar sentados con él en el banco de suplentes. Es un jugador preciso en la definición, no le pesa jugar en determinados ambientes, tiene experiencia y después compite con todos los delanteros que son grandes jugadores con buen momento”.

Otras declaraciones de Lorenzo de cara al juego con Bolivia

Sobre Bolivia: “Es un equipo ordenado tácticamente. No creo que se vaya a meter muy atrás, creo que elegirá un bloque medio poblado y compacto para evitar nuestro inicio de circuitos de juego. Es un partido para abrir camino. La responsabilidad es nuestra, es nuestra cancha y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera”.

El rol del centrodelantero: “El ‘9’ es un número; la posición es bastante amplia. Me gusta el jugador que llega y, para que uno llegue, otro tiene que fijar a los defensores. Hemos usado distintas variantes y están todos a disposición”.

Criterios para elegir los jugadores: “Lo táctico, lo físico, lo mental, su carrera, todo un poco. La característica solo técnica induce a tomar una decisión a favor de un jugador, pero hay otras características que otro compense. La experiencia también es muy importante”.

¿Últimos partidos de James con Selección?: “James es un jugador con hambre, no creo que esté pensando en sus últimos partidos. Yo creo que él está pensando en prepararse de la mejor manera para el Mundial”.

Mensaje a Colombia: “A la gente, que crea. La gente recibe lo que transmitimos dentro del campo. Siempre es bueno que la gente siga creyendo y apoye. Y ustedes (prensa) desde su lugar tengan un mensaje de positivismo”.