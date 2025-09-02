Técnico de Bolivia lanzó fuerte mensaje a Colombia, previo al juego en Barranquilla

Bolivia quizá muy pocas veces ha llegado con opciones de ir al Mundial en las últimas Eliminatorias. Para la doble fecha final de cara a la Copa del Mundo de 2026, la Verde cuenta con 17 puntos en la tabla y optar por el cupo del repechaje o incluso el directo, pero para eso deberá vencer a Colombia en Barranquilla, ganarle a Brasil en El Alto y esperar que Venezuela no gane en la última jornada.

Pero el técnico Óscar Villegas se concentra en el primer objetivo: Colombia en el calor de Barranquilla el próximo jueves 4 de septiembre desde las 6:30 p.m. La Tricolor necesita los tres puntos para sellar su clasificación directa al certamen orbital, además que se presenta un historial adverso para Bolivia visitando suelo colombiano, pues en las siete visitas no ha podido marcar un solo gol.

Óscar Villegas advirtió a Colombia

Si bien Bolivia necesita ganar, el técnico Óscar Villegas sabe que en realidad la presión la tendrá Colombia, pues también debe concretar su clasificación y, además, la Tricolor se juega el prestigo ante su equipo.

Bolivia, con su nómina de lujo para enfrentar a Colombia: Esta es la convocatoria para Eliminatorias

“Yo creo que ninguna selección, que está clasificada o está en carrera, está para regalar nada. Se juega los puntos y el prestigio de un país”, fueron algunas de las frases de Villegas en rueda de prensa, antes del último entrenamiento en suelo boliviano.

Del mismo modo, consideró que Colombia buscará “sumar mucho más” en los partidos que le quedan y que Brasil hará lo propio en la fecha 18, que se disputará en los más de 4.000 metros de altitud de El Alto.

Por su parte, valoró el hecho de llegar con opciones al final de las clasificatorias: “Llegar a esta última fecha con posibilidades nos llena de satisfacción. Como era algo impensado, por supuesto que nos tiene que llenar de orgullo. No es que estamos tranquilos con haber llegado acá, queremos más, ya estamos acá”.

Bolivia ya fue verdugo de Colombia en estas Eliminatorias

El equipo de Néstor Lorenzo no conocía la derrota en las Eliminatorias, hasta que chocó con Bolivia a más de 4.000 metros de altura en El Alto. Fue victoria por 1-0 para La Verde, con una anotación de Miguel Terceros, quien con 6 goles, es uno de los máximos anotadores de las clasificatorias.

Lea también: ¿Colombia vs. Bolivia, cuál selección ha ganado más? Este es el historial de juegos

Ahora, el cuadro boliviano espera hacer un golpe histórico en Barranquilla y conseguir su primer triunfo en toda la historia en calidad de visitante ante Colombia para poder llegar con muchas más opciones a la fecha final ante Brasil.

Así va la tabla de las Eliminatorias