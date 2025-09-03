“Barranquilla está pensando también en su metro”: alcalde Alejandro Char

Alcaldes de Barranquilla, Bogotá y Cartagena recibiendo los primeros vagones del metro capitalino. Foto: tomada de las redes del alcalde Alejandro Char.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, propuso un metro para la ciudad. Desde Cartagena, el mandatario de los barranquilleros planteó la necesidad de que Barranquilla comience a pensar seriamente en la construcción de un sistema de metro para mejorar la movilidad urbana.

El pronunciamiento lo hizo tras acompañar al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la recepción de los primeros vagones del metro capitalino, que llegaron desde China luego de un recorrido de más de 17.000 kilómetros.

“Barranquilla tiene que trazar al menos dos líneas del metro”

Char aseguró que Barranquilla necesita soluciones estructurales ante el creciente tráfico y los tiempos perdidos en desplazamientos.

“Estamos orgullosos por este gran hito que se logra, porque es un hito del país. Barranquilla también sueña con muchas cosas. Barranquilla tiene que estar pensando también en su metro porque el tráfico cada día es más pesado, la gente quiere estar con sus hijos, con su familia más tiempo, y hay que moverse rápido”, dijo.

“Hemos comprobado que son sistemas amigables con el medio ambiente, sistemas que sin duda facilitan la llegada, y la salida en los tiempos de las comunidades, los tiempos de la familia, los tiempos de los estudiantes, los tiempos de los trabajadores. Barranquilla también tiene que pensar, y yo creo que nuestra entidad de Gobierno tiene que estar trazada por al menos dos líneas de metro para la nación”, agregó Char.

El mandatario barranquillero también celebró el avance de Bogotá en materia de transporte masivo, calificándolo como “un sueño para los colombianos” y “un hito para el país”.