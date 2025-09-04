Banderazo de la Selección Colombia: Así se vivió la fiesta en Barranquilla

El banderazo más especial. El último. El que generó más sentimiento en los hinchas y también en los jugadores. El previo al partido que podría llevarnos a la clasificación a un Mundial. Ese fue el que se vivió este miércoles en homenaje a la Selección Colombia.

En las afueras del Hotel Dann Carlton, los hinchas que llegaron a Barranquilla desde todo el país se reunieron para con banderas, bengalas, fotos, camisetas y mucha pasión dejarle saber al equipo nacional que no está solo, que la clasificación la luchamos juntos.

Y los jugadores sí que supieron responder. Todos salieron a encontrarse con quienes los alientan de corazón. Los miles de aficionados gritaron al ver a James Rodríguez, Luis Díaz, Dayro Moreno, David Ospina y el resto de jugadores.

Y luego, el ritual. El saludo, la firma de autógrafos, escuchar los cánticos dedicados a los ídolos. Emocionarse con ese último despliegue de pólvora que recordó que la de mañana puede ser una jornada histórica.

🎥 ¡James Rodríguez y Dayro Moreno, firman camisetas y agradecen a la hinchada! 🎉🌠#LuchemosJuntos🇨🇴#YoPongoLaCasa 🏠 pic.twitter.com/LVGTAzWwrD — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

La gente y la Selección Colombia unida en un solo objetivo

Lo mismo sucedió cuando vieron a Néstor Lorenzo. El técnico argentino también firmó algunos afiches y camisetas y habló con otros de los aficionados presentes. “Hermoso, una energía maravillosa de la gente, lo agradecemos con todo el corazón y esperamos responderle mañana”.

Pero con quien la locura fue más evidente no podía ser con nadie más que con Luis Díaz. Lucho reaccionó con felicidad al ver las muestras de cariño de la gente. “Siempre es bonito estar con la gente, estamos muy contentos, ojalá mañana podamos darles una alegría muy buena para ellos que también lo merecen”, dijo.

Amaranto Perea, asistente técnico de la Selección Colombia, también disfrutó el momento y habló para los medios oficiales de la Federación.

“Nosotros siempre hemos agradecido a la gente, me parece que es lo más bonito que tenemos. Ver como llenan el estadio, como nos acompañar entendiendo que a veces la economía es dura y ojalá por ellos mañana logremos la clasificación”.

Que así sea.