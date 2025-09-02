Tabla de posiciones Eliminatorias Conmebol Mundial 2026: Así va previo a las fechas 17 y 18

Tiempo de definición en las Eliminatorias al Mundial 2026. Se vienen las últimas dos fechas de las clasificatorias para la Copa del Mundo, la cual tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año.

Vale la pena mencionar que el próximo torneo orbital tendrá, por primera vez, la participación de 48 equipos, ya que se venía disputando de a 32. Partiendo de lo anterior, las respectivas confederaciones también ampliaron los cupos de cada Eliminatoria, por lo que en Sudamérica, se pasó de cuatro directos y un repechaje, a seis de forma directa y uno por la vía de la repesca.

Así se distribuyen los cupos en las otras confederaciones

Asia: 8 cupos directos + un cupo repechaje

África: 9 cupos directos + un cupo repechaje

Norteamérica: 3 cupos directos (+3 anfitriones) + 2 cupos repechaje

Sudamérica: 6 cupos directos + un cupo repechaje

Oceanía: 1 cupo directo + un cupo repechaje

Europa: 16 cupos directos

¿Cómo llega la Eliminatoria de Sudamérica a las fechas 17 y 18?

Las últimas dos jornadas se disputarán el jueves 4 de septiembre (cuatro partidos en horario simultáneo y uno en horario diferente) y la final, el martes 9 de septiembre, con la misma distribución (cuatro partidos en horario simultáneo y uno en horario diferente).

A estas jornadas, tres equipos llegan clasificados al Mundial: Argentina, Ecuador y Brasil. Por su parte, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela y Bolivia lucharán por los otros cupos directos restantes, mientras que Perú, con una posibilidad remota, optará por el repechaje. Chile está eliminada.

Así está la tabla de la Eliminatoria de Sudamérica

Prográmese con la fecha 17 y 18 de las Eliminatorias

Fecha 17

6:00 p.m. | Uruguay vs. Perú | Jueves 4 de septiembre en el estadio Centenario

| Jueves 4 de septiembre en el estadio Centenario 6:00 p.m. | Argentina vs. Venezuela | Jueves 4 de septiembre en el estadio Más Monumental

| Jueves 4 de septiembre en el estadio Más Monumental 6:00 p.m. | Colombia vs. Bolivia | Jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano

| Jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano 6:00 p.m. | Paraguay vs. Ecuador | Jueves 4 de septiembre en el estadio Defensores del Chaco

| Jueves 4 de septiembre en el estadio Defensores del Chaco 7:30 p.m. | Brasil vs. Chile | Jueves 4 de septiembre en el estadio Maracaná

Fecha 18

6:00 p.m. | Ecuador vs. Argentina | Martes 9 de septiembre en el estadio Monumental

| Martes 9 de septiembre en el estadio Monumental 6:30 p.m. | Bolivia vs. Brasil | Martes 9 de septiembre en el estadio Municial El Alto

| Martes 9 de septiembre en el estadio Municial El Alto 6:30 p.m. | Venezuela vs. Colombia | Martes 9 de septiembre en el Monumental Maturín

| Martes 9 de septiembre en el Monumental Maturín 6:30 p.m. | Perú vs. Paraguay | Martes 9 de septiembre en el estadio Nacional de Lima

| Martes 9 de septiembre en el estadio Nacional de Lima 6:30 p.m. | Chile vs. Uruguay | Martes 9 de septiembre en el estadio Nacional de Chile

*Todos los horarios corresponden a Colombia