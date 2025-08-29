Convocatoria de la Selección Colombia para Eliminatorias sudamericanas: sorpresas de Néstor Lorenzo / Getty Images

¡La Selección Colombia va por la clasificación al Mundial del 2026! La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) publicó la convocatoria de Néstor Lorenzo para los dos últimos partidos de las Eliminatorias sudamericanas.

El cuadro nacional enfrentará a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla (4 de septiembre) y después visitará a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín (9 de septiembre).

Es preciso recordar que al tratarse de una doble jornada en la que se definen los cupos al Mundial y al repechaje, la Conmebol, en decisión conjunta con la FIFA, decidió programar estos partidos en simultáneo para prevalecer el Fair Play.

Convocatoria de la Selección Colombia para las Eliminatorias

El seleccionador Néstor Lorenzo elaboró una lista de 26 futbolistas, en la que destaca la presencia de referentes como el capitán James Rodríguez, Luis Díaz y Dávinson Sánchez.

Vea acá el listado de jugadores:

Arqueros: David Ospina, Camilo Vargas y Kevin Mier.

Defensas: Andrés Román, Santiago Arias, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Deiver Machado y Johan Mojica.

Volantes: Richard Ríos, Juan Camilo Portilla, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Jhon Arias, Juan Fernando Quintero y Jaminton Campaz.

Delanteros: Marino Hinestroza, Luis Díaz, Luis Suárez, Dayro Moreno y Jhon Córdoba.

¿Cómo va Colombia en las Eliminatorias sudamericanas?

La Selección Colombia se encuentra en la sexta posición de las Eliminatorias sudamericanas al sumar 22 puntos. Tiene 4 más que Venezuela (posición de repechaje) y 5 respecto a Bolivia (zona de eliminación).

Aunque de momento, la Tricolor cuenta con el último cupo directo a la Copa del Mundo, está obligada a ganar alguno de sus dos partidos para asegurar la clasificación. La buena noticia es que enfrenta a dos rivales directos, es decir que depende de sí misma.

