🔴 EN VIVO | COLOMBIA vs. BOLIVIA Eliminatorias Sudamericanas: Siga el partidazo en DIRECTO

<b>¡No hay mañana para la Selección Colombia! </b>Este es el partido de la clasificación al <b>Mundial 2026 </b>y regresar a una cita orbital <b>luego de estar por fuera en 2022.</b> El boleto pudo llegar antes, pero el destino así lo quiso y todo está dado para que en Barranquilla llegue esa alegría.<b>Lea también: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/09/04/hora-exacta-del-partido-colombia-vs-bolivia-hoy-como-ver-en-vivo-y-lo-ultimo-de-eliminatorias/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/04/hora-exacta-del-partido-colombia-vs-bolivia-hoy-como-ver-en-vivo-y-lo-ultimo-de-eliminatorias/">Hora exacta del partido Colombia vs. Bolivia HOY: Cómo ver EN VIVO y lo último de Eliminatorias</a><b>Ganando, Colombia está adentro del Mundial,</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/09/04/que-pasa-si-colombia-pierde-contra-bolivia-los-puntos-que-le-faltarian-para-clasificar/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/04/que-pasa-si-colombia-pierde-contra-bolivia-los-puntos-que-le-faltarian-para-clasificar/">pero en caso de que el resultado no sea tan favorable como un empate</a>, si Argentina le gana a Venezuela, también la clasificación está encaminada. Solo perdiendo, y que Venezuela venza a la Albiceleste, se dejaría todo para la última jornada.<b>L</b><b>e puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/09/02/tecnico-de-bolivia-lanzo-fuerte-mensaje-a-colombia-previo-al-juego-en-barranquilla/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/02/tecnico-de-bolivia-lanzo-fuerte-mensaje-a-colombia-previo-al-juego-en-barranquilla/"><b>Técnico de Bolivia lanzó fuerte mensaje a Colombia, previo al juego en Barranquilla</b></a><b>De los últimos siete partidos en suelo nacional, </b><a href="https://caracol.com.co/2025/09/01/colombia-vs-bolivia-cual-seleccion-ha-ganado-mas-este-es-el-historial-de-juegos/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/01/colombia-vs-bolivia-cual-seleccion-ha-ganado-mas-este-es-el-historial-de-juegos/"><b>Bolivia no ha podido ni siquiera marcar un gol</b></a>, lo que muestra el dominio de la Tricolor ante este rival, con el que sí cuesta en la altura de La Paz o El Alto.<b>O</b><b>tras noticias: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/09/03/seleccion-colombia-hoy-posible-alineacion-de-la-tricolor-por-un-cupo-al-mundial-2026/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/03/seleccion-colombia-hoy-posible-alineacion-de-la-tricolor-por-un-cupo-al-mundial-2026/"><b>Selección Colombia HOY: Posible alineación de la Tricolor por un cupo al MUNDIAL 2026</b></a>De hecho, <b>la última vez que se jugó ante La Verde, fue derrota por 1-0 en octubre de 2024</b>. Con este juego casi que comenzó la mala racha de la Tricolor, pues posteriormente se venció 4-0 a Chile en Barranquilla y desde entonces han pasado seis encuentros sin victoria. Para este encuentro, hay dos bajas confirmadas:<b> </b><a href="https://caracol.com.co/2025/09/04/confirman-dos-bajas-de-la-seleccion-colombia-para-enfrentar-a-bolivia-y-venezuela-por-que/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/04/confirman-dos-bajas-de-la-seleccion-colombia-para-enfrentar-a-bolivia-y-venezuela-por-que/"><b>Daniel Muñoz, jugador del Crystal Palace, y Kevin Castaño,</b> </a>de River Plate. Ambos futbolistas están sancionados por acumulación de amarilla.