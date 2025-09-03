¿David Ospina vive sus últimos partidos con la Selección Colombia? Dejó emotiva reflexión

David Ospina es el hombre récord de la Selección Colombia. Con 128 partidos disputados, es el futbolista que más veces ha defendido la camiseta Tricolor, aunque el último fue en diciembre de 2023 en un amistoso contra México en Estados Unidos.

El portero de Atlético Nacional, de 37 años, fue convocado para encarar los últimos dos juegos del combinado nacional por la Eliminatoria al Mundial 2026. Si bien no lo aseguró, manifestó en rueda de prensa previa al partido contra Bolivia de este jueves en Barranquilla, que podría estar de cara a los últimos juegos con el equipo patrio.

“No tengo la respuesta al 100%, pero puede pasar, puede ser. Por eso lo decía, quiero disfrutarlo al máximo, quiero seguir aportando lo más que pueda para la selección, mis compañeros y poder conseguir el objetivo en estos dos juegos que vienen y ya tendremos el tiempo para tomar decisiones. Hoy estoy feliz de testar vistiendo los colores de mi país y siempre lo he hecho, he tratado de dar lo mejor por defender a Colombia. Por mi cabeza, hoy queda transmitir eso”, manifestó al respecto.

“Me mantiene vivas las ganas de salir adelante, de seguir aprendiendo, seguir mostrando lo que podemos seguir aportando. Cuando se terminen esa ganas, tomaremos la decisión”, añadió.

¿James y Ospina, ante los últimos partidos?

Del mismo modo, le preguntaron sobre si creía que James Rodríguez también estaba viviendo sus últimas concentraciones. Ospina aseguró que la realidad es que de atrás vienen futbolistas más jóvenes, pero resalta el aporte que le ha dado a la Selección Colombia y al país en general.

“Con James hay una hermandad. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo juntos. Sabemos la calidad de jugador que es, de persona, su carrera, lo que ha hecho; ha vestido los colores de los mejores equipos. Ha dejado el país en alto y se ha puesto esta camiseta y lo ha dejado todo. Hablamos de muchas cosas, tenemos mucha cercanía y hay que ser realistas, hay ciclos que se van terminando, jugadores jóvenes que van llegando y eso hace parte de la vida. Lo importante es resaltar lo que es James Rodríguez, lo que ha hecho por nuestro país y lo admiro 100%, así como a Falcao, Cuadrado…son jugadores de admirar y agradecidos de todo lo que han hecho", dijo.

Entretanto, sobre el aporte de Dayro Moreno a la Selección Colombia, indicó: “A Dayro lo conozco desde hace mucho tiempo, hemos compartido y sabemos de su alegría, de su experiencia. Hoy está acá por su presente, lo que sigue haciendo a su edad, el liderazgo. Los que venimos, venimos a aportar, estar aptos para lo que se requiera, entonces contentos que nos esté acompañando”.